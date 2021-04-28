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一口氣更新四種車款！Gogoro 2 Premium、Gogoro 3 Premium、Gogoro 2 Delight與Gogoro S2動眼看

聯合新聞網 / 楊又肇

Gogoro此次一口氣更新四種車款，其中包含以過往Gogoro 2 Plus升級的Gogoro 2 Premium，藉由Gogoro 3 Delight升級的Gogoro 3 Premium，另外也包含以現有車款設計升級的新款Gogoro 2 Delight，以及全新Gogoro S2。

依照Gogoro說明，如同先前確定將旗下車款明顯劃分數字車款，以及VIVA系列，其中數字車款將更偏重性能技術、時尚設計，而VIVA系列則會鎖定大眾市場，以及更活潑色彩、年輕化使用需求。

因此此次更新車款，便聚焦在讓現有數字系列車款性能提升，並且讓更多使用體驗升級，其中包含將原本採用6.4kW輸出功率增加至7kW，同時全面導入以皮帶驅動的Flo Drive傳動系統，而新款Gogoro S2雖然維持鏈條傳動設計，但進一步升級為更耐用的黃金鏈條，藉此確保7.6kW馬達輸出功率能更完成轉換為輪轉動力。

而包含全面改為輕量化12吋鋁合金輪圈、搭載內建胎壓偵測系統，在Gogoro 2 Premium也額外加入背光負顯設計的彩色儀表板，以及可開啟方格旗效能模式，同時加入轉彎後可自動關閉的感應方向燈設計，更讓原本Gogoro 3系列定位提升。

另外，在外觀部分也做了全新烤漆升級，讓整體質感進一步提高，甚至增加Premium車款專屬音效，讓使用者能有不同騎乘使用體驗。在Gogoro S2外觀方面，則是採用全新搭配紅色椅墊的白色車款，並且在儀表功能更額外加入賽道碼表計時模式。

Gogoro 2 Premium：

Gogoro 2 Delight：

Gogoro S2：

Gogoro 3 Premium：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Gogoro 電動機車

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