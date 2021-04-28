Gogoro重新思考客戶價值 藉由服務調整、升級車款與App功能帶動體驗

公布全新服務升級與電池資費方案，並且計畫讓騎到飽方案使用模式轉型後，Gogoro在今日 (4/27)活動中更宣布將以顧客為中心重新思考「客戶服務」、「能源網路」、「智慧雙輪」，以及「iQ系統」四大項目使用體驗，其中更宣布從即日起增加服務預約保證，提供保固期間內免費拖吊，同時也宣布推出包含Gogoro 2 Premium、Gogoro 3 Premium兩款全新車款，以及更新既有Gogoro 2 Delight與Gogoro S2設計，更預告正式推出iO System 6.5版本，並且加入全新「Hey,Siri」互動模式。

讓GoStation電池交換站使用效率提升

依照Gogoro產品長彭明義說明，目前全台已有2011座GoStation電池交換站完成建置，並且投入營運使用，還有79座電池交換站正在建置。而在2011座GoStation電池交換站中，有78座是Super GoStation電池交換站，總計提供9680顆電池交換使用，同時在全台GoStation電池交換站更有多達7萬顆以上電池供Gogoro車主換電。

同時，彭明義也表示追求全台站點數並非絕對目標，而是讓GoStation電池交換站可散佈在更多使用需求角落，才是Gogoro真正發展目標。例如過去官方測試環島可行性時，必須搭配裝載備用電池的褓姆車隨行，如今已經可以直接透過全台建置的GoStation電池交換站提供足夠環島所需電力，而未來更期望能讓電池交換站深入更多需要換電地點。

另一方面，透過此次公布的全新服務升級與電池資費方案，其中藉由針對非騎到飽資費方案用戶免費增加性能模式，並且提供自由開關選項，同時透過增加高用量自由省方案，同時細分多電池使用模式，以及單電池使用模式，讓原本選擇使用騎到飽方案用戶能轉換使用模式，避免騎到飽資費方案遭到濫用，同時也能讓電池用量回歸正常。

而配合先前4月22日的世界地球日優惠活動，Gogoro也公布當天總計吸引11萬8192人參加，累積電池交換數量達27萬4778顆，總對應行駛公里數達517萬2148公里，總安培小時則達472萬3462公里，幾乎可以呈現全台所有電池交換站一天累積使用情況，因此未來如何持續讓電池交換站使用效率提升，顯然也會是Gogoro日後重要課題。

提升客戶服務品質

除了讓電池使用效率提升，Gogoro此次也宣布提升其客戶服務。

彭明義表示，目前全台地區所有服務中心預約平均需要等待時間為三天左右，同時未預約即尋求服務的比例為38%，事先預約才前往服務中心的比例則為62%，因此未來將會在全台六都地區透過增加預約保證，藉此加強預約服務效率，一旦日後消費者發現三天內均無可預約時段的話，就會由Gogoro提供200元配件折價券，類似標榜特定時間內送達的電商服務若未在達成目標，就會額外提供補貼的作法。

而針對先前服務條件較不明確的拖吊服務，此次說明中也明確表示在保固期間內，只要不是發生車禍，或是人為因素導致車輛必須拖吊處理，所有拖吊費用都會由Gogoro自行吸收。另外，若是在電池資費合約暫停使用情況下，導致車輛內建電池沒電，而需要拖吊處理情況，一樣會由Gogoro吸收拖吊費用。

升級iQ System 6.5

先前已經預告的iQ System 6.5，在此次說明中也確定同步更新，正式加入「車庫」功能，讓使用者能透過單支手機管理多台Gogoro車款，讓家中有多台Gogoro車款的使用者可以更方便切換使用。此外，新版iQ System 6.5也開放讓使用者自行選擇車輛上鎖方式，例如讓可單將車輛上鎖，但龍頭不上鎖，或是同時將車輛與龍頭上鎖。

另一項功能則是加入「Hey,Siri」互動功能，讓使用者能透過預先選擇的指令操作功能 (但可以自行設定指令內容)，藉由Siri捷徑方式進行操作諸如將車輛解鎖、上鎖，或是開啟車廂，以及讓車輛發出聲音，以利尋找車輛所在位置，其他功能也包含尋找鄰近換電站，或是導航至鄰近換電站等功能。

而未來也會加入對應Google Assistant數位助理服務，但彭明義表示目前受限Google開放的API僅能對應英文互動，因此現階段尚未完成。

同步更新四種車款

在此次說明中，Gogoro也同步宣布推出Gogoro 2 Premium、Gogoro 3 Premium兩款全新車款，以及更新既有Gogoro 2 Delight與Gogoro S2設計。中為了讓Gogoro數字系列車款能與VIVA系列車款有更明顯區隔，因此這次升級均著重在馬達性能提升，並且加入以皮帶驅動的Flo Drive傳動系統、輕量化輪圈與內建胎壓偵測系統。

其中，Gogoro 2 Premium將以過往Gogoro 2 Plus升級，並且採半裸把設計，Gogoro 3 Premium則是以Gogoro 3 Delight強化，額外加入背光負顯設計的彩色儀表板，並且加入可開啟方格旗效能模式，以及轉彎後可自動關閉的感應方向燈。而Gogoro 2 Delight與Gogoro S2則是以現有車款升級為主，除了Gogoro 3 Premium整體售價比Gogoro 3 Delight減少新台幣2000元，其餘車款均維持現有車價，意味在增加新台幣1萬元左右升級價值之下，Gogoro仍佛心維持原有車價。

此次車款主要升級，多半從原本採用6.4kW功率馬達提升至7kW輸出功率，並且全面導入包含Gate's碳纖維皮帶與斜齒齒輪設計的Flo Drive傳動系統，另外也採用前後輕量化12吋鋁合金輪圈，讓前後輪重量進一步降低，同時也均加入可透過App、儀表板確認胎壓的整合式胎壓偵測系統，更讓中柱立架也增加感測開關，當車輛以中柱架起時也會自動切斷馬達電源。

其他部分，則包含在Premium車款加入亮面質感烤漆，並且增加Premium車款專屬音效，至於新版Gogoro 2 Delight則採用霧面烤漆與鍍鉻精裝配件，而新款Gogoro S2則維持採用米其林City Grip性能胎，雖然未採用Flo Drive傳動系統設計，但是將原本鏈條傳動設計升級為黃金鏈條，藉此增加耐用性，另外也加入全新搭配紅色椅墊的白色車款，在儀表功能更額外加入賽道碼表計時模式，馬達輸出功率則維持7.6kW。

今日揭曉車款都會從即日起開放門市體驗、購車，僅Gogoro 3 Premium需要等到6月才會開始提供。另外，針對既有Gogoro車款升級需求部分，Gogoro也表示將以88折優惠吸引車主更換胎壓偵測系統或黃金鏈條。

就彭明義表示，目前Gogoro在車輛生產上並不受市場晶片供貨短缺影響，同時也希望藉由維持相同車款售價，吸引更多人加入使用電動車。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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