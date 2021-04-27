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Gogoro公布全新服務升級與電池資費方案 讓騎到飽方案使用模式轉型

聯合新聞網 / 楊又肇

正式揭曉新年度車款之前，Gogoro官方論壇公布Gogoro Network服務升級優惠及全新資費方案內容，其中包含讓一般用量計價更划算，同時也針對高用量用戶增加使用費用，避免濫用情況產生，同時也讓騎到飽方案使用模式轉型。

此次公布2項服務升級優惠及1款全新資費方案將會從6月開始生效，其中包含針對騎到飽之外的資費方案都能免費獲得性能提升，無須額外每月支付最高新台幣249元即可獲得更高扭力輸出表現，而針對非騎到飽資費方案使用者，更提供里程及電池使用費都能自動延遞至下個計費週期折抵使用。

另外，針對高用量情況增加的自由省方案，則是依照使用車款區分多顆電池，以及單顆電池兩種版本，讓電池用量較高使用者可以有更高使用彈性。

而隨著高用量自由省資費方案推出，Gogoro也確定從2022年1月1日起，Gogoro Network將不再提供騎到飽資費綁約2年及綁約3年兩種優惠方案，但現有騎到飽資費方案內容則維持不變。

讓騎到飽方案使用模式轉型

從此次資費調整結果來看，顯示Gogoro希望進一步讓電池使用模式更趨近正常，意味可讓使用者審視個人實際用量，並且挑選更合適電池資費方案，並且減少騎到飽方案濫用情況，藉此讓整個Gogoro Network電池交換使用模式更趨於正常，降低使用者難以換到滿電電池，或是連足夠電量電池都難以換到的窘境。

類似作法，其實也像是目前電信業者鼓勵使用者檢視個人手機上網使用流量，而非只是追求使用上網吃到飽方案，造成電信業者提供網路服務經常滿載情況。

從此次Gogoro所作調整來看，顯然是希望使用者能減少騎到飽資費方案，因此針對一般資費方案使用者免費提供原本需要額外付費開啟的性能提升方案，原本騎到飽資費方案使用者則依然需要額外付費才能開啟性能提升選項。

同時，里程、電池使用費折抵金遞延抵扣設計，更是吸引使用者選擇非騎到飽資費方案，讓未使用完的預選里程，或是電池使用費折抵金可用於折抵下一個週期內超額使用資費，讓使用者選擇資費方案能有更大彈性。

這樣的設計自然也是參考現有電信資費方案，讓使用者能將上一個月未使用完畢的上網流量延後至下一個月折抵 (同樣無法延後至下下個月折抵)，讓使用者資費方案能有更大使用效益。

至於此次新增加的高用量自由省資費方案，更是吸引有高用量需求，但可讓資費使用更有彈性的需求，其中在多顆電池資費方案版本中是以每月新台幣1199元計費，但每月首次交換電池時會加贈等值新台幣3000元的電池使用折抵金，讓使用者可藉此折抵約1600公里騎乘距離的電池使用費，同時每次交換電池則依照每安培小時以新台幣2.3元計價，更可在綠色站點交換電池時，單次最高可享8折優惠，若直接綁約18個月更可享每月折抵新台幣300元費用，亦即每月僅需支付899元。

在單顆電池資費方案版本中，則是以每月新台幣499元計費，每月首次交換電池時則會加贈等值新台幣1300元的電池使用折抵金，讓使用者可藉此折抵約880公里騎乘距離的電池使用費，同時每次交換電池一樣依照每安培小時以新台幣2.3元計價，在綠色站點交換電池時，同樣可想單次最高8折優惠，若直接綁約18個月更可享每月折抵新台幣100元費用，亦即每月僅需支付399元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

吃到飽 Gogoro

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