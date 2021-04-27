原訂2022年進入市場的蘋果擴增實境眼鏡 將因測試進度延後上市時間

相關消息指稱，蘋果傳出計畫在2022年第一季進入量產階段的擴增實境眼鏡裝置，有可能因為近期測試延後，導致實際上市時間往後調整。

在先前說法中，天風證券分析師郭明錤曾指稱，蘋果打造的擴增實境眼鏡裝置最快會在2022年問世。但從稍早傳出消息，則指稱蘋果此項產品將會因為測試進度延後，因此讓正式推出時間再往後調整。

相關消息表示，目前蘋果擴增實境眼鏡裝置準備進行的第二階段測試，將著重於眼鏡本身重量，以及電池使用壽命表現，而接下來還需要通過第三階段測試，以及後續工程測試流程，才能順利進入量產階段。

關於蘋果擴增實境眼鏡裝置上市時間，其實目前一直有不同說法，最早傳出蘋果會在2023年推出此款產品，但曾多次預測蘋果新品的郭明錤則認為此項產品最快問世時間會在2022年。

除了會透過多組鏡頭設計，讓擴增實境眼鏡裝置對應穩定的虛擬視覺互動，蘋果也有可能針對目前已有不少業者投入發展的虛擬實境市場，推出另一款虛擬實境頭戴裝置，並且鎖定小眾市場需求打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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