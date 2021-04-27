三星全新2021年款Lifestyle TV系列登台 以設計風格融入居家環境

隨著日前在台引進全新Neo QLED量子電視產品後，三星今日 (4/26)也宣布在台推出全新2021年款Lifestyle TV系列。

在2021年款Lifestyle TV系列中，包含The Frame、The Serif、The Sero，以及The Premiere系列產品均在台引進，其中在新款The Frame系列將會加入更輕薄、更具客製化設計特色，其中在厚度部分減少46%，同時加入32吋在內尺寸選擇，並且能對應橫向與直向使用模式，方便使用者將電視當作家裡畫框擺設使用。

▲The Frame系列

▲The Frame系列

▲The Frame系列

而藉由「I」字作為邊框形式設計的The Serif系列電視，同樣由法國大師Bouroullec兄弟設計，採可拆卸式腳座設計，能依需求自由落地擺放或以腳座放置，提供消費者更彈性的居家組合靈感，另外也能透過NFC感應，讓使用者能快速將Galaxy系列手機播放音樂投放至電視播放，或是將手機螢幕投放至電視呈現。

▲The Serif系列

▲The Serif系列

至於此次在台推出的The Sero系列電視，同樣延續螢幕可翻轉設計，讓使用者能以直向螢幕觀看手機投放內容，或是進行影音直播及社群互動，未來更可對應YouTube直向影片內容播放，並且加入抗噪聲音播放效果，讓聲音對話內容能更清晰呈現。

▲The Sero系列

▲The Sero系列

另外，此次引進台灣、隸屬The Premiere系列的超短焦雷射4K智慧電視，最大可對應投放130吋畫面尺寸，讓使用者能以更具彈性方式使用電視功能，並且透過三原色雷射聚焦技術對應DCI-P3 147%極廣色域顯示表現，支援HDR10+規格，同時可透過內建4.2聲道、40W總輸出功率喇叭，搭配焦點式音場技術，即可對應如臨現場的音質表現。

▲The Premiere系列超短焦雷射4K智慧電視

此次在台宣布推出2021年款Lifestyle TV系列，三星更與台灣AJ2愛家概念新創居家品牌合作，透過打造各式「家」的質感風格，打破「電視」與室內設計的距離感，藉此詮釋三星Lifestyle TV系列機種在不同居家風格呈現效果。

即日起至2021年6月30日止，購買指定電視機種郵寄回函或線上登錄，即可享專屬優惠方案：購買The Premiere超短焦雷射4K智慧電視，可獲得Galaxy S21 5G 256G；選購The Frame美學電視，即贈專屬風格畫框以及藝術市集免費6個月；The Serif風格電視，可獲得移動固態硬碟T7 Touch USB 3.2 1TB；而購買The Sero翻轉電視，贈送專屬拆卸式滾輪。此外，凡購買2021年電視系列與指定Soundbar旗艦影音組合，即贈真無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro或後環繞喇叭。

如同今年在CES 2021期間說明，三星在2021年款Lifestyle TV系列也採用新型環保瓦楞紙包裝，減少使用彩色油墨印刷，並且能利用紙箱上原點標記為測量單位進行改造，賦予包裝紙箱第二次生命，另外也採用太陽能充電遙控器減少一般電池使用比例，藉此呼應永續環境保護發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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