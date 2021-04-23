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三星在台推出全新QLED量子電視 挑戰75吋以上大尺寸機種市佔第一

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在CES 2021期間揭曉多款電視產品，並且強調著重環保及永續設計，更因應疫情改變生活模式增加更多居家娛樂、工作與健身等功能後，三星今日 (4/22)也宣布在台推出多款電視機種，其中包含新款Neo QLED 8K量子電視、Neo QLED量子電視、QLED量子電視，並且持續針對一般消費市場需求提供4K UHD電視。

依照台灣三星消費性電子產品事業群副總經理林聖斌表示，台灣電視產品需求依然顯著，同時也持續往大尺寸、高階機種發展，以去年所有品牌的電視產品在台全年銷售表現就有將近10%成長幅度，而三星電視產品在全年銷售金額更有將近40%成長幅度。

其中，願意購買QLED量子電視產品的比重，去年相比前年同期成長超過60%，同時75吋以上機種更在去年銷售金額佔比達40%，顯示消費市場更願意使用大尺寸電視產品，同時8K解析度機種在去年銷售金額更佔80%。

三星同時引述市調機構Omdia統計數據，其中預估台灣今年電視產品出貨將會集中在50吋以上規格，相較去年仍以48吋左右規格居多情況，顯示以更快速度進展到更大螢幕尺寸規格，因此三星預期市場整體銷售尺寸將會落在55吋規格，但主要成長動能則會在65吋以上規格。

因此三星在今年發展目標，依然希望在75吋以上的大尺寸機種市場取得第一，並且在8K機種市場也維持第一。

至於在8K機種市場滲透率，三星預期可在今年挑戰5%以上，並且強調旗下電視產品提供多元尺寸，同時也以不同產品線滿足各個市場需求。另外，三星也表示雖然目前市場關鍵零件供貨短缺，但因為本身多數關鍵零件均自行生產，加上在零件供應維持高度掌控，甚至超前佈署提前準備，因此此次在台推出的新款電視都能準時在4月進入市場銷售，並無供貨短缺問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 健身 三星 電視

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