三星釋出更新 避免有心人士利用SmartTag追蹤他人

在蘋果揭曉旗下定位配件AirTag後，三星也跟著將先前已經公布的SmartTag系列進行更新，讓系統能自動偵測一直跟著使用者移動，卻不屬於個人所有的SmartTag，藉此避免有心人士透過SmartTag偷偷追蹤他人行蹤。

相同的功能，蘋果在稍早對外揭曉的AirTag一樣也強調確保使用者隱私安全，一旦系統偵測到有不明的AirTag一直跟著使用者位置移動的話，就會自動透過聲響等方式提醒使用者。

不過，這樣的設計顯然還是會有其限制，其中便包含使用者必須使用三星手機才能偵測SmartTag，而蘋果方面則必須使用iPhone、iPad等裝置才能識別AirTag，因此若有心人士用SmartTag追蹤手持iPhone的人，或是以AirTag追蹤使用三星手機的人，可能就難以防範了。

而在此次更新中，三星也加入可透過Bixby數位助理服務尋找SmartTag，讓使用者能透過聲音指令方式更容易找到SmartTag所在位置。

三星表示目前已經有超過7000萬台裝置加入SmartThings Find網路服務，其中絕大部分應該都是來自三星手機，未來也預期加入更多SmartTag，以及更多SmartThings連網裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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