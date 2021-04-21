蘋果神機再現！他秀20年前的MacBook 可愛設計眾全喊懷念

蘋果（Apple）以產品耐用、黏著度高、外型簡約亮眼等特性吸引一群忠實「果粉」，每每推出新產品都會造成轟動。日前一名日本作家翻出一款「20年前的蘋果神機」，可愛、復古的造型設計更讓家人直呼「比現在的款式還好看！」，貼文一出引起網友熱烈討論。

日本作家早坂隆日前在Twitter上曬出兩張他提著蘋果筆電的照片，照片中的蘋果產品是1999年推出的「ibook G3」電腦，外殼狀似貝殼，更設計有便於攜帶的提把，與現今的MacBook外型相差甚多，少了簡約現代感的流利線條，但因其圓潤的外型增添了幾分復古與可愛。

20年前的蘋果電腦款式相當復古可愛。圖／取自 Twitter

此外，當早坂隆將這台「傳家之寶」給女兒看時，她因為沒看過20年前的機種，反而以為是最新款的蘋果筆電產品，她更驚呼「比現在的（款式）還好看！」。

該貼文吸引不少網友前來朝聖，獲得13萬的讚數與2萬留言，不少網友都覺得相當懷念，「我也有一台從2002年開始使用的筆記本電腦」、「我小學的時候都用這台電腦來做作業」、「我感受到時間的流逝⋯⋯」、「蘋果設計品味世界第一！」、「我以前很想買這台！超可愛」。

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