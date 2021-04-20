Fitbit推出時尚質感設計的Luxe健身手環 同步更新Fitbit Premium服務

Fitbit稍早宣布推出採時尚質感設計的Luxe健身手環，同時也更新付費訂閱使用的Fitbit Premium服務，將可帶領使用者如何在健身之餘，同時也維持飲食健康。

Luxe健身手環形式上幾乎是以先前推出的Inspire 2為基礎，採用金屬質感設計外觀，藉此營造時尚風格，並且採用無按鍵設計的OLED彩色螢幕設計，標榜可容易配戴入睡，藉此繼續紀錄個人睡眠品質。

手環帶則可選擇矽膠、編織、皮革，或是不鏽鋼等材質款式，讓使用者能有更多員穿搭選擇，甚至也將與珠寶品牌Gorjana聯名合作設計款式。

而單次充電最高可對應5天使用時間，本身也支援iOS或Android手機連動，並且可紀錄跑步、健走，以及活動時間等運動數據，同時也支援量測壓力、睡眠狀況、心率，另外也包含皮膚表面溫度、血氧濃度、生理期與呼吸等數據。

不過，Luxe健身手環本身並未搭載GPS定位功能，因此必須配合手機才能取得定位資訊。

建議售價方面，Luxe健身手環將以29.95美元起跳價格銷售，價格依照搭配手環帶款式不同而異，例如Gorjana聯名設計款式將以199.95美元價格銷售。

此次同步更新的Fitbit Premium服務則是加入與提倡替代醫學的醫生作者Deepak Chopra合作，提供諸多健康飲食相關的影音內容，讓使用者在運動之餘也能吃得健康。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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