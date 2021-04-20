電腦網路分享給手機！透過Windows 10分享無線網路 臨時上網需求快又穩

現在的筆記型電腦與較近期的桌上型電腦，幾乎都內建了 Wi-Fi 功能，用以接收無線網路訊號。事實上，跟智慧型手機內建行動熱點功能原理相同，能夠無線上網的 Windows 10電腦，也可以在不安裝其他額外軟體的狀況下，將有線網路轉成 Wi-Fi，分享給其他裝置使用。在設定過程中，使用者除了能夠自訂 SSID 名稱跟密碼外，甚至也可以選擇透過2.4GHz或5GHz頻道進行熱點分享。

2021-04-20 11:25