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電腦網路分享給手機！透過Windows 10分享無線網路 臨時上網需求快又穩

聯合新聞網 / T客邦
能夠無線上網的 Windows 10電腦，也可以在不安裝其他額外軟體的狀況下，將有線網路轉成 Wi-Fi，分享給其他裝置使用。圖/Ingimage
能夠無線上網的 Windows 10電腦，也可以在不安裝其他額外軟體的狀況下，將有線網路轉成 Wi-Fi，分享給其他裝置使用。圖/Ingimage

現在的筆記型電腦與較近期的桌上型電腦，幾乎都內建了 Wi-Fi 功能，用以接收無線網路訊號。事實上，跟智慧型手機內建行動熱點功能原理相同，能夠無線上網的 Windows 10電腦，也可以在不安裝其他額外軟體的狀況下，將有線網路轉成 Wi-Fi，分享給其他裝置使用。在設定過程中，使用者除了能夠自訂 SSID 名稱跟密碼外，甚至也可以選擇透過2.4GHz或5GHz頻道進行熱點分享。

步驟1.首先在 Windows 10的開始功能表中，找到「設定」選項。

步驟2.接著於設定畫面中，找到「網路和網際網路」並點入。

步驟3.於左邊欄中找到「行動熱點」選項並點擊，但假如電腦沒有 Wi-Fi 功能，則該選項可能不會出現，也將無法透過無線方式分享網路。

步驟4.點選最上方的開關以啟動網路分享功能，若要更改熱點相關資訊，則按下「編輯」。

步驟5.可自由設定熱點的網路名稱（SSID）與 Wi-Fi 密碼，但可惜加密方式無法在此調整。

步驟6.若電腦上的 Wi-Fi 功能支援5GHz，則可以強制熱點透過2.4GHz或5GHz進行分享。設定完畢後按下「儲存」即可。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

WiFi 網際網路 Windows 10 手機 筆電

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