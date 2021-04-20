Sony Just ears客製化耳機推出台灣限定版本 音場寬闊、人聲清晰

由前Sony第五代耳型職人松尾伴大創立，並且併入Sony體系的Just ears客製耳機，在2018年引進台灣市場後，此次更宣布從4月20日起在台推出針對台灣樂迷調音製作的限定版本客製化入耳式耳機XJE-MHRTW20，強調符合在地聆聽需求。

依照Sony說明，從2018年在台引進Just ears客製耳機後，品牌創立人松尾伴大便多次來台與資深耳機音響專業人員、樂迷交流互動，並且針對台灣音樂愛好者重視樂曲平衡性表現特點，特別開發專屬調音版本，同時以台灣地區熱銷的Walkman數位播放器DMP-Z1及NW-WM1Z調音為基礎，在廣泛聆聽台灣熱門樂曲後，以豐富有利的低音，搭配細膩流暢的高音表現，再融合清晰強化的人聲表現，以及寬闊音場與高解析聲音表現為提案，藉此打造符合台灣用戶聆聽使用的限定版本。

而台灣限定版本同樣採Hybrid混合式驅動系統，搭配13.5mm大口徑動態驅動單體，藉此詮釋深度低頻表現，配合平衡電樞呈現高解析、純淨的中高音，耳機機殼則採用透明材質設計，並且合併低通、高通濾波器設計，讓音損現象降至最低，另外也會在耳機上刻上「Taiwan special edition」字樣。

與先前客製化流程相同，台灣限定版本同樣需至Sony合作指定經銷門市選擇喜愛的調音，並且預約授權服務處「博士助聽器」製作個人耳模，之後將由日本專業職人以全程手工形式製作耳模，待客製化耳機製作完成，並且送回Sony Taiwan直營/經銷門市才能取貨。

至於耳機線材將區分使用3.5mm規格，以及4.4mm規格版本，型號則區分為XJE-MHRTW20與XJE-MHRTW20B，建議售價則是新台幣72900元。

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