三星預計發表的三款筆電產品曝光 外加一台入門定位筆電

在三星確定將於4月28日舉辦以「the most powerful Galaxy」為形容的Galaxy Unpacked發表活動後,@evleaks也釋出諸多疑似將在發表會上亮相新機,其中包含新款Galaxy Book Go、Galaxy Book Pro,以及Galaxy Book Pro 360,另外也透露新款平板裝置Galaxy Tab S7 Lite即將推出。

其中,Galaxy Book Go將採用14吋、解析度為1080P的Super AMOLED螢幕,預期採用Qualcomm新款Snapdragon筆電處理器,搭配4GB或8GB記憶體,以及128GB或256GB儲存容量,支援micro SD記憶卡擴充儲存容量。

▲(圖/擷自@evleaks個人Twitter頁面)

而包含Galaxy Book Pro、Galaxy Book Pro 360都會搭載Intel第11代Core系列處理器,前者採標準筆電設計,提供藍色與白色款式,後者則加入螢幕可360度翻轉與S Pen支援設計,提供藍色與金色選項。

其他部分,則包含區分14吋、15吋設計,並且採用Iris X顯示設計,另外可選擇採用NVIDIA GeForce MX450顯示卡,以及可選擇LTE連網功能與Thunderbolt 4連接埠,軟體部分則支援新版Samsung Notes、Samsung DeX,以及SmartThings。

▲(圖/擷自@evleaks個人Twitter頁面)

上述三款筆電都採用微軟Windows 10作業系統,但Galaxy Book Go預期搭載Windows 10 on Arm設計。

至於預計搭配推出的Galaxy Tab S7 Lite則有可能搭載Qualcomm Snapdragon 750G處理器,並且採用Android 11作業系統。

▲(圖/擷自@evleaks個人Twitter頁面)

▲(圖/擷自@evleaks個人Twitter頁面)

Here are three of the Galaxy Books expected at Samsung's just-announced April 28th Unpacked: https://t.co/tIw11FfbMz pic.twitter.com/tX1RFriNGg

— Evan Blass (@evleaks) April 14, 2021