三星預計發表的三款筆電產品曝光 外加一台入門定位筆電
在三星確定將於4月28日舉辦以「the most powerful Galaxy」為形容的Galaxy Unpacked發表活動後，@evleaks也釋出諸多疑似將在發表會上亮相新機，其中包含新款Galaxy Book Go、Galaxy Book Pro，以及Galaxy Book Pro 360，另外也透露新款平板裝置Galaxy Tab S7 Lite即將推出。
其中，Galaxy Book Go將採用14吋、解析度為1080P的Super AMOLED螢幕，預期採用Qualcomm新款Snapdragon筆電處理器，搭配4GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，支援micro SD記憶卡擴充儲存容量。
而包含Galaxy Book Pro、Galaxy Book Pro 360都會搭載Intel第11代Core系列處理器，前者採標準筆電設計，提供藍色與白色款式，後者則加入螢幕可360度翻轉與S Pen支援設計，提供藍色與金色選項。
其他部分，則包含區分14吋、15吋設計，並且採用Iris X顯示設計，另外可選擇採用NVIDIA GeForce MX450顯示卡，以及可選擇LTE連網功能與Thunderbolt 4連接埠，軟體部分則支援新版Samsung Notes、Samsung DeX，以及SmartThings。
上述三款筆電都採用微軟Windows 10作業系統，但Galaxy Book Go預期搭載Windows 10 on Arm設計。
至於預計搭配推出的Galaxy Tab S7 Lite則有可能搭載Qualcomm Snapdragon 750G處理器，並且採用Android 11作業系統。
Here are three of the Galaxy Books expected at Samsung's just-announced April 28th Unpacked: https://t.co/tIw11FfbMz pic.twitter.com/tX1RFriNGg
— Evan Blass (@evleaks) April 14, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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