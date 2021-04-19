三星預計發表的三款筆電產品曝光 外加一台入門定位筆電

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聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)
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在三星確定將於4月28日舉辦以「the most powerful Galaxy」為形容的Galaxy Unpacked發表活動後，@evleaks也釋出諸多疑似將在發表會上亮相新機，其中包含新款Galaxy Book Go、Galaxy Book Pro，以及Galaxy Book Pro 360，另外也透露新款平板裝置Galaxy Tab S7 Lite即將推出。

其中，Galaxy Book Go將採用14吋、解析度為1080P的Super AMOLED螢幕，預期採用Qualcomm新款Snapdragon筆電處理器，搭配4GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，支援micro SD記憶卡擴充儲存容量。

▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)
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而包含Galaxy Book Pro、Galaxy Book Pro 360都會搭載Intel第11代Core系列處理器，前者採標準筆電設計，提供藍色與白色款式，後者則加入螢幕可360度翻轉與S Pen支援設計，提供藍色與金色選項。

其他部分，則包含區分14吋、15吋設計，並且採用Iris X顯示設計，另外可選擇採用NVIDIA GeForce MX450顯示卡，以及可選擇LTE連網功能與Thunderbolt 4連接埠，軟體部分則支援新版Samsung Notes、Samsung DeX，以及SmartThings。

▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)
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上述三款筆電都採用微軟Windows 10作業系統，但Galaxy Book Go預期搭載Windows 10 on Arm設計。

至於預計搭配推出的Galaxy Tab S7 Lite則有可能搭載Qualcomm Snapdragon 750G處理器，並且採用Android 11作業系統。

▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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