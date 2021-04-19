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宏碁強化Enduro強固型品牌 繼續推出平板、筆電滿足險峻環境使用需求

聯合新聞網 / 楊又肇

去年針對特殊使用需求，宏碁宣布推出全新Enduro強固型筆電與平板系列產品，而稍早也宣布推出新款Enduro系列產品，分別為Enduro Urban T1強固型平板，以及Enduro Urban N3強固型筆電機種。

此次推出兩款強固型筆電與平板系列產品，同樣鎖定極端工作環境使用需求打造，同樣對應MIL-STD-810H美國軍規防護標準設計，並且對應IP53等級防塵防水，並且導入防撞、抗摔落等特性。

除了滿足險峻環境使用需求，宏碁也預期可藉由Enduro品牌產品對應教育市場，以及兒童觀看內容使用需求市場，而非僅鎖定單一消費需求。

其中，Enduro Urban T1強固型平板採10吋螢幕設計，對應1920 x 1000解析度，搭載四核心處理器與Android 10 Go作業系統，同時採用減震材質保護裝置，並且在連接埠額外提供橡膠塞確保防水效果。

而Enduro Urban N3強固型筆電則採14吋規格，最高搭載Intel第11代Core i7規格處理器，可搭配NVIDIA GeForce MX330獨立顯示卡，以及32GB記憶體與1TB SSD，同樣也採用減震材質保護機身，並且讓機身重量控制在2公斤以下，厚度則是21.95mm。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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