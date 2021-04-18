Starlink衛星網路最快夏季後結束前期測試 未來將實現可隨處接電上網

針對不少人質疑Starlink衛星網路服務前期開放測試使用設備明顯較大，並不適合一般車輛使用，Elon Musk在個人Twitter回應表示，一開始的設計是針對飛機、船舶、卡車，以及大型車輛使用，但未來將會繼續作調整。

同時，Elon Musk也預告最快會在今年夏季結束前讓Starlink前期測試告一段落，之後將會持續增加衛星覆蓋率，藉此擴大衛星網路連接範圍，讓Starlink連接服務可以實現全面可移動使用目標。

在此之前，Starlink開放前期測試時，說明服務僅限申請時所填寫地址位置使用，但Elon Musk澄清表示是因為當前衛星網路覆蓋範圍仍有限，但隨著衛星網路覆蓋面積擴大，未來將能實現藉由衛星網路四處連網使用模式。

依照Elon Musk說明，未來Starlink衛星網路服務使用模式僅需讓衛星訊號接收設備可接電運作，並且將衛星網路訊號轉換為Wi-Fi訊號，即可讓所有連網裝置使用，甚至不受地形等因素影響連結。

不過，許多人也擔心Starlink衛星網路可能無法負擔多人同時連接使用流量，而Elon Musk則認為可藉由增加衛星數量改善此類問題。

目前Starlink衛星網路服務將以每月99美元價格訂閱使用，另外則需要花費499美元購買一組衛星訊號接受設備。而使連接速度部分，最低下載速度為44Mbps，最高則可達200Mbps以上，若以SpaceX向FCC遞交文件顯示，Starlink衛星網路服務連接速度平均為80Mbps。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》