搭載M1處理器 Mac終於可以完整使用Windows 10 on Arm作業系統

日前針對搭載M1處理器Mac提出技術預覽版本後，Parallels稍早宣布正式推出Parallels Desktop 16.5版本，同時可對應原本搭載Intel處理器，以及M1處理器Mac機種使用，並且標榜能以貼近原生速度形式在Mac機種上使用Windows 10。

而在對應M1處理器的Mac機種中，Parallels Desktop 16.5版本將會安裝Windows 10 on Arm作業系統，並非以模擬方式使用對應x86架構處理器的Windows 10作業系統，因此在此虛擬環境中相容支援的x86架構應用程式，就會以目前Windows 10 on Arm作業系統支援項目為準，可能不是所有x86架構應用程式都能順利相容使用。

如果先前已經取得Parallels Desktop 16正式版本，僅需透過線上更新即可使用，若是使用Parallels Desktop 14或15版本，則需要支付49.99美元進行升級，或是透過每年79.99美元價格訂閱使用，另外也能透過99.99美元購買新版本，而使用者也能選擇轉為按年訂閱使用方案，以及企業方案。

依照Parallels說明，對應M1處理器Mac機種使用版本採新款虛擬引擎設計，因此原先在Intel處理器Mac機種建立的虛擬機器無法直接沿用在M1處理器機種，同時也無法直接使用原本針對Intel處理器Mac機種製作的Parallels Desktop建立虛擬機器。

目前在對應M1處理器Mac機種的Parallels Desktop 16正式版本，分別可以直接下載安裝Ubuntu Linux、Fedora Linux、Debain GNU/Linux或Kali Linux，其他作業系統包含Windoqws 10 on Arm，或是其他作業系統則必須預先準備安裝檔案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》