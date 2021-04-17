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顛覆想像！寵物機器人會說夢話耍任性 「弱雞」特色反成秒殺關鍵

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顛覆想像！這台寵物機器人會說夢話愛耍任性 看起來弱弱的反成秒殺關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
日本松下推出寵物機器人「NICOBO」主打弱小氣質大受歡迎，開賣320台短短幾小時內就銷售一空。圖擷取自youtube
日本松下推出寵物機器人「NICOBO」主打弱小氣質大受歡迎，開賣320台短短幾小時內就銷售一空。圖擷取自youtube

說到機器人，常常都有計算飛快，做事精明的形象。不過最近有日本業者，刻意打造充滿缺陷的「弱小」型機器人，結果反而大受歡迎，開賣短短幾小時就秒殺。

根據日本媒體「日經xTREND」報導，日本松下（Panasonic）近日推出一款機器寵物「NICOBO」的募資，並預計發售320台NICOBO，訂於2022年3月出貨。結果，這320台NICOBO在開賣7小時內就搶購一空，讓募資成功達到一千萬日幣（約相當於新台幣2600萬）的目標資金。

為何這台機器寵物會如此受到歡迎呢？媒體分析，當初在開發階段，研究人員就認為這隻寵物不只要能陪伴主人生活，還要能提供心靈上的滿足。最終討論結果，業者認為可以朝「弱小的機器人」，不是由機器人去幫助人類，而是「需要人類幫助的機器人」方向去設計，最終創造出來的就是NICOBO。

業者認為，這樣的概念更有助於寵物得到主人的疼惜，讓主人與機器寵物的關係更進一步。NICOBO沒有嘴巴設計，但是會揮舞著尾巴，說著曖昧的「MOCO語」與人類互動，展露自我情緒。對他說話、摸頭，都會得到NICOBO的反應。

NICOBO有著自我中心的個性，睡覺時會說夢話，平時還會放屁，沒有自行行走的能力。如果被主人嚇到，還會故意背對主人鬧脾氣。業者認為這些看似不太完美的「弱小」氣質，更是能吸引到主人互動的關鍵。

由於過去也曾有機器人「LOVOT」主打「幫不上任何忙」，反而造成高人氣的例子存在，因此也讓業者看到了陪伴型機器人的廣大市場。而想要吃下這塊大餅，重點就在如何抓住使用者的心情。如果取得成功，同樣的概念甚至還可能延伸到其他家電、交通工具等等，改變未來的生活型態。

機器人 寵物

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