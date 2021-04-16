折合更方便！搭載1吋感光元件的空拍機DJI Air 2S 台灣售價曝光了

不久前才剛揭曉能以第一人稱視角飛行的DJI FPV之後，DJI很快地也宣布推出新款空拍機DJI Air 2S，更確定去除原本系列機種使用的Mavic品牌名稱。

相較過往可凹折收納機種，DJI Air 2S讓四組旋翼支架都能凹折，讓使用者能更方便收納。而此次採用攝影鏡頭，則是換上1吋感光元件，搭配22mm焦段設計的f/2.8光圈鏡頭，可捕捉2000萬畫素靜態影像，以及5.4K 30fps、4K 60fps，或是1080P 120fps影片，相比先前推出的Mavic Air 2有不少升級之處。

錄影格式方面，DJI Air 2S支援標準8位元、D-Log 10位元，或是HLG 10位元形式記錄影片，在4K 30fps格式下可對應4倍數位變焦，2.7K 40fps或1080P 60fps則可對應6倍數位變焦，至於1080P 30fps情況下，則可讓數位變焦對應8倍放大。

至於重量部分，DJI Air 2S約比先前的Mavic Air 2重一些，但重量也僅約595公克，最長飛行時間則從原本34分鐘減少為31分鐘，主要在於加入全新避障設計，讓DJI Air 2S的前後、上下都能識別障礙物，並且自動進行閃避，前方更額外增加一組相機鏡頭，藉此識別遠方障礙物，或是快速靠近空拍機的物品。

配合新版OcuSync 3.0傳輸 系統，讓DJI Air 2S最遠可在12公里內維持拍攝內容回傳，同時可對應聚焦、智慧跟隨、興趣點環繞等拍攝模式，另外更增加全新MasterShots拍攝模式，可讓使用者選擇近距離跟拍、人物或景色其中一種模式後，即可讓空拍機自行規劃飛行及拍攝路線，最後即可透過DJI Fly App自動剪輯，並且產生一組可直接分享影片內容。

DJI Air 2S同樣區分標準版及暢飛套裝，台灣地區建議售價分別為新台幣29990元與新台幣42190元，差別在於後者額外包含三顆電池、充電底座、ND減光鏡與背包。

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