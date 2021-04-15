聽新聞
test
0:00 / 0:00
iPad mini 6渲染圖瘋傳：全螢幕小平板的最完美型態？
原本市場認為在 iPhone 螢幕越來越大後，小尺寸的 iPad mini 會慢慢退出市場，iPad mini 5 後蘋果不會再更新機型。不過近日國外科技網站頻頻分享 iPad mini 6 訊息，今天又收到了 iPad mini 6 電腦渲染圖，而且上面還有螢幕保護貼。
與之前洩露的圖片不同，這款 iPad mini 6 可以說是小號的 iPad Air 4，而不是背面的弧形邊緣。我們看到頂部是電源鍵，右側是音量鍵。整體螢幕佔比大幅提升，同時還將取消正面的圓形 HOME 鍵，將 Touch ID 融入側面的實體電源按鍵中。
你喜歡這款 iPad mini 6 概念設計嗎？
採用全螢幕的iPad mini 6渲染圖曝光
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言