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iPad mini 6渲染圖瘋傳：全螢幕小平板的最完美型態？

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

原本市場認為在 iPhone 螢幕越來越大後，小尺寸的 iPad mini 會慢慢退出市場，iPad mini 5 後蘋果不會再更新機型。不過近日國外科技網站頻頻分享 iPad mini 6 訊息，今天又收到了 iPad mini 6 電腦渲染圖，而且上面還有螢幕保護貼。

與之前洩露的圖片不同，這款 iPad mini 6 可以說是小號的 iPad Air 4，而不是背面的弧形邊緣。我們看到頂部是電源鍵，右側是音量鍵。整體螢幕佔比大幅提升，同時還將取消正面的圓形 HOME 鍵，將 Touch ID 融入側面的實體電源按鍵中。

你喜歡這款 iPad mini 6 概念設計嗎？

採用全螢幕的iPad mini 6渲染圖曝光

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad mini 蘋果 Touch ID

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