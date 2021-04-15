搭載藍牙功能裝置 預期在2025年出貨量增加至64億組

藍牙技術聯盟在《2021 年藍牙市場趨勢報告》指出，去年因新型冠狀病毒疫情影響，使得許多人必須遠距工作、上課，因此也帶動許多搭載藍牙連結功能的耳機、喇叭等裝置使用需求，在後疫情時代也能看見不少需求持續增加，預期在2025年搭載藍牙功能的裝置年出貨量將增加至64億組。

依照藍牙技術聯盟高級戰略規劃總監Chuck Sabin說明，由於疫情影響使得越來越多人仰賴網路互動，並且透過電腦、手機等裝置進行線上會議、學習，因此也帶動搭載藍牙的裝置使用需求增加，其中包含搭載藍牙連接功能的電腦裝置、耳機、喇叭在去年的累積出貨量均明顯增加。

而在目前疫情持續影響之下，加上後疫情時代逐漸改變生活型態，藍牙技術聯盟也預期可繼續推動藍牙裝置出貨成長，特別在與健康相關的藍牙裝置，如智慧手錶、手環，將會有更顯著使用成長。

在藍牙裝置使用需求持續增加，許多與藍牙相關技術使用需求也開始成長，例如先前提出的低功耗音訊 (LE Audio)技術，預期未來將會廣泛應用在各類真無線耳機、無線喇叭，同時藍牙音訊分享功能也預期會廣泛應用在全新耳機使用體驗，或是作為聽力輔助用途。

相較目前普遍用於裝置連接、音訊傳遞等用途，藍牙技術聯盟表示藍牙技術應用在智慧照明，以及定位應用的比例也開始增加，因此包含Bluetooth Mesh、Beacon等技術應用也會更加普及化，同時也預期可透過智慧照明應用發展推動更大規模的智慧城市應用成長。

至於藉由藍牙技術的定位應用，在越來越多個人設備等資產定位追尋需求，以及醫療看護需求增加之下，目前除了Tile等提供定位Tag產品業者，包含蘋果、三星等大型業者也開始加入提供Tag定位裝置，顯見此類需求明顯成長，因此也吸引更多業者加入推出相應產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》