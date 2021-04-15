Spotify終於推出車用裝置「Car Thing」 老車也能輕鬆播放音樂

日前宣布開啟語音聲控功能後，Spotify果然開始在美國地區推出名為「Car Thing」的車用裝置，並且以限量形式提供消費者申請使用。

「Car Thing」本身採用藍牙方式與手機連接，並且可透過語音聲控功能進行操作，或是透過裝置上的轉盤、螢幕觸控、按鍵操作，而裝置本身則透過車上的USB或點煙座轉接供電，而聲音播放則可透過手機以藍牙或有線連接方式從車上音響輸出。

目前「Car Thing」將以限期免費形式開放美國境內用戶申請，僅需支付6.99美元運費 (寄送至阿拉斯加則需14.99美元)即可取得，而「Car Thing」本身建議售價則是79.99美元。

由於目前多數車輛都已經搭載智慧車載系統，即便一般車輛也會搭載具備藍牙或USB連接手機播放音樂功能，因此Spotify推出「Car Thing」有可能是針對老舊車款使用需求打造，藉此擴展更多Spotify用戶。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》