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Canon確認開發新款全片幅無反機種EOS R3 加入高階機種垂直手把等設計

聯合新聞網 / 楊又肇

Canon宣布投入開發新款全片幅無反機種EOS R3，並且公布新機具體外觀等細節，其中更確定將原本在高階機種採用的一體式垂直手把設計應用在EOS R3，意味此款機種將鎖定進階拍攝使用需求。

EOS R3將導入Canon全新設計的背照式堆疊設計35mm全片幅COME感光元件，並且搭配Digic X影像處理器，同時也具備Canon旗下雙像素CMOS AF自動對焦系統，藉由電子快門運作時最高可對應30 fps AE/AF連續追焦拍攝，另外也配合高感光度設計提高室內或夜間拍攝亮度，降低電子快門產生影像失真情形。

除此之外，Canon也強調EOS R3對應高速、高精度與更廣的自動對焦系統應用，其中更導入經深度學習訓練的對焦模式，藉此可精準針對人像頭部、眼部，或是肢體動作進行識別，讓對焦系統能更快速捕捉正確被攝目標。

而EOS R3更額外搭載視線偵測功能，藉由感測元件判斷使用者眼部在觀景窗內注視位置，藉此達成注視被攝目標即可快速完成自動對焦效果，對於需要拍攝快速移動物件、人物情況，將能更方便以正確對焦進行拍攝。

至於在機身設計，Canon也說明EOS R3將繼承過往EOS 1搭載機身防震、防滴規格，並且對應高速攝影的專業使用需求。不過，EOS-R3具體推出時間，目前尚未確認。

另外，Canon也宣布將在今年6月下旬推出全新Mobile File Transfer App，讓EOS-1D X Mark II、EOS-1D X Mark III、EOS R5與EOS R6可透過此款App，搭配5G連網手機快速傳輸拍攝影像，藉此加快新聞影像工作者將拍攝影像回傳速度。

在此次公布消息中，Canon也真對RF接環機種推出RF400mm F2.8 L IS USM，以及RF600mm F4 L IS USM兩款望遠鏡頭，而針對中望遠端拍攝需求也推出RF100mm F2.8 L MACRO IS USM大光圈定焦鏡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Canon 全片幅

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