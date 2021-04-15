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三星選在4/28揭曉新款Galaxy筆電產品？可能包含與AMD合作設計
三星稍早宣布將在美國東岸時間4月28日上午10點 (台灣時間4月28日晚間10點)舉辦Galaxy Unpacked發表活動，並且以「the most powerful Galaxy」形容，似乎有可能公布新款筆電產品，而非手機。
從相關預告顯示，三星有可能公布新款Galaxy Book系列筆電，預期會搭載Intel第11代Core系列處理器，並且採用OLED顯示螢幕，另外也有可能額外提供AMD處理器選項。
至於是否有可能推出日前傳聞搭載Exynos處理器與AMD GPU的Windows 10筆電，目前還無法確認。而是否可能採用日前提出的螢幕下相機設計，目前也無法確定。
三星與AMD的合作，是在2019年6月時對外宣布，將由AMD提供Radeon繪圖晶片技術，並且應用在三星旗下處理器，同時三星在後續表示此項合作至少長達兩年，同時並不僅侷限於手機產品應用合作，更包含物聯網、車載裝置等，其中也包含筆電產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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