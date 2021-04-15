realme Watch S Pro正式進入台灣市場 貼近機械錶質感、低價定位

去年在IFA 2020期間宣布推出，並且陸續在印度等市場銷售的高階智慧手錶realme Watch S Pro，稍早由realme確認在台推出消息，而筆者也預先取得實際產品進行體驗。

realme Watch S Pro可對應iOS與Android平台手機連接使用，透過realmeLink app即可快速連動。

相較先前推出的realme Watch，此次準備在台灣上市的realme Watch S Pro採用1.39吋、直徑3.5公分，同時解析度為454 x 454的圓形AMOLED「Pro Display」顯示面板，本身也支援常時顯示功能，亮度則可達450 nits，表面則採用康寧Gorilla Glass強化玻璃防護。

錶身則是以不鏽鋼材質打造，操作介面除了透過觸控之外，還可透過右側兩組按鍵操作選單功能，錶圈外側也搭載可協助辨識方位的數字刻度，內建電池容量則為420mAh，在一般使用情況下最長可達14天續航表現，另外錶身也對應5ATM防水設計，可對應水下50公尺、30分鐘時間內的使用防護。

▲realme Watch S Pro

▲realme Watch S Pro原廠採用抗敏材質錶帶

▲錶帶採22mm規格設計，也能換上一般市售錶帶配件

除此之外，realme Watch S Pro也搭載高精度雙GPS定位設計，可獨立追蹤使用者所在位置，搭配運動追蹤功能即可對應量測行走或奔跑速度，以及移動距離等數據。由於加入水下5ATM防護設計，因此realme Watch S Pro也支援游泳等水下運動紀錄功能，目前總計可對應戶外跑步、室內跑步、戶外步行、室內步行、單車、飛輪、健行、籃球、瑜伽、板球、划船機、橢圓機、重訓、自由鍛鍊等15項運動數據紀錄。

而在身體健康數據紀錄部分，則可對應血氧濃度監測、24小時全天候心率監測，另外也同樣支援喝水提醒、睡眠品質監測、呼吸訓練及久坐提醒等功能。其他功能，則包含同樣支援來電提示、簡訊提醒、音樂播放、手機相機操作等。

至於手錶則可透過下載使用超過100款錶面設計，另外也能更換標準22mm寬幅錶帶配件，realme本身也會推出多款可更換錶帶配件，讓使用者能有更多穿搭選擇。

▲採用解析度為454 x 454的圓形AMOLED「Pro Display」顯示面板

▲可透過底部感測元件量測心率等數據

▲除了透過錶面觸控，還可以透過右側實體按鍵操作

▲透過手機App確認當前紀錄數據、更換錶面，以及設定各類細節

▲手機App內可同步確認當前行走步數、心率等數據，另外也能設定運動目標與心率量測方式

建議售價方面，realme watch S Pro將以新台幣3999元銷售，預計於4月15日上午10點開賣，首賣日現折500元，僅以新台幣3499元上市，分別透過realme網路商店、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、momo購物網、東森購物和friDay購物開放銷售。

▲realme Watch S Pro

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》