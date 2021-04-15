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小米平板5最快會在今年5月亮相 將採用針對平板強化的MIUI介面

聯合新聞網 / 楊又肇

日前由小米確認將會在今年內公布的新款小米平板，近期有消息指稱最快會在今年5月正式亮相。

從近期說法顯示，小米新款平板裝置將以小米平板5為稱，將額外推出小米平板5 Pro版本，同時處理器將採用Qualcomm Snapdragon 870設計，而電池容量至少會在8700mAh以上，並且採用小米MIX Fold相同操作介面，不僅可同時對應多組視窗操作，同時也能對應桌機操作介面。

相關看法認為，小米將會在此次推出的小米平板5加入針對平板使用強化的操作介面，而部分設計則已經用於日前揭曉的小米MIX Fold，預期還會有更多對應平板裝置使用設計，一如蘋果後續針對iPad額外打造iPadOS操作介面一樣。

硬體規格方面，小米平板5將配置2K解析度的11吋LCD螢幕，支援120Hz或144Hz畫面更新率，觸控反應率則達480Hz，另外也搭載側邊指紋辨識設計，而相機部分則預期搭載2000萬畫素與1300萬畫素鏡頭。

對應小米平板5的手寫筆將採用USB-C形式充電，外型則與蘋果Apple Pencil相似，但不確定是否支援無線充電

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 小米 平板

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