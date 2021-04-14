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為何Word字體預設「新細明體？」 網揭早期背景曝真相
現今科技發展快速，熟為人知的文書處理軟體Microsoft Word也隨著時間不斷更新，由最古早的Word 97發展至Word 2019，但有些原始設計卻也持續性地保留下來。有網友提出疑惑，「為什麼Word字元要預設新細明體？」
一名網友於《PTT》上以「為什麼Word要預設新細明體？」提出討論，並提到「很多老師或教授都很討厭學生使用新細明體，都會要求替換成標楷體或微軟正黑體，那為何微軟還要預設新細明體呢，有沒有卦啊？」，文章發布後，引起網友熱烈討論。
有內行網友留言表示，「因為早期學校公文文書作業都是細明體，後來才改標楷體」、「因為早期細明體比較好刻印刷模板，所以政府都是用細明體」、「細明體是最方便大量閱讀的字體吧」、「電腦普及化後，就開始使用標楷體」、「標楷體扭扭捏捏的，細明體比較漂亮」。
據《維基百科》說明指出，細明體和新細明體是Microsoft Windows中文版原始字體，由威鋒數位（原名華康科技）模仿本蘭明朝體而製作，故又常稱「華康細明體」。因細明體設計時的預設編碼並非繁體中文系統，且不利於英文內容，後來便推出新細明體，將原先的字元升級比例字型，以媒合中文字符。
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