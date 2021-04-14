快訊

南科跳電 台電：已恢復供電、尚有一家廠商未復電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為何Word字體預設「新細明體？」 網揭早期背景曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
Word細明體經過改良後成為「新細明體」，可適用於繁體中文，示意圖。圖／Ingimage
Word細明體經過改良後成為「新細明體」，可適用於繁體中文，示意圖。圖／Ingimage

現今科技發展快速，熟為人知的文書處理軟體Microsoft Word也隨著時間不斷更新，由最古早的Word 97發展至Word 2019，但有些原始設計卻也持續性地保留下來。有網友提出疑惑，「為什麼Word字元要預設新細明體？」

一名網友於《PTT》上以「為什麼Word要預設新細明體？」提出討論，並提到「很多老師或教授都很討厭學生使用新細明體，都會要求替換成標楷體或微軟正黑體，那為何微軟還要預設新細明體呢，有沒有卦啊？」，文章發布後，引起網友熱烈討論。

有內行網友留言表示，「因為早期學校公文文書作業都是細明體，後來才改標楷體」、「因為早期細明體比較好刻印刷模板，所以政府都是用細明體」、「細明體是最方便大量閱讀的字體吧」、「電腦普及化後，就開始使用標楷體」、「標楷體扭扭捏捏的，細明體比較漂亮」。

據《維基百科》說明指出，細明體和新細明體是Microsoft Windows中文版原始字體，由威鋒數位（原名華康科技）模仿本蘭明朝體而製作，故又常稱「華康細明體」。因細明體設計時的預設編碼並非繁體中文系統，且不利於英文內容，後來便推出新細明體，將原先的字元升級比例字型，以媒合中文字符。

維基百科 PTT

延伸閱讀

好市多推巨型鯊魚充氣池！ 網見「一優點」狂讚：限水也不怕

日本人吃主食超愛配白飯？ 他分享配飯組合 網：試過就回不去

名叫「丨丨」怎麼念？他自報姓名秒被3警包抄 遭疑證件造假

他曬「爺孫復刻照」 引萬人點讚認證：這阿公帶大的！

相關新聞

為何Word字體預設「新細明體？」 網揭早期背景曝真相

現今科技發展快速，熟為人知的文書處理軟體Microsoft Word也隨著時間不斷更新，由最古早的Word 97發展至Word 2019，但有些原始設計卻也持續性地保留下來。有網友提出疑惑，「為什麼Word字元要預設新細明體？」

搶不到顯卡沒關係 超微推首款內建GPU的Ryzen 5000 CPU

超微（AMD）13日宣布推出新款Ryzen 5000桌機處理器，內建繪圖處理器（GPU），讓玩家不用另買專用顯卡，PC就...

消息指稱蘋果打造結合鏡頭設計的新款Apple TV 以及可結合iPad使用的喇叭

不少消息指稱蘋果計畫更新Apple TV產品後，彭博新聞記者Mark Gurman取得消息指出，蘋果計畫推出兩款影音相關產品，其中一款可能與Apple TV有關，另一款則是可結合iPad使用的喇叭產品。

微軟揭曉Surface Laptop 4 終於在13.5吋版本也加入AMD處理器選項

微軟宣布更新Surface Laptop 4，並且換上Intel第11代Core系列處理器，而此次則是連同13.5吋版本也能選擇AMD處理器規格。

蘋果4/20舉辦特別發表活動「Spring Loaded」！可能揭曉新款iPad產品

不久前才由英文版Siri透露蘋果將在4月20日於加州總部Apple Park舉辦特別活動後，蘋果隨後也證實將在美國西岸時間4月20日上午10點 (台灣時間4月21日凌晨1點)舉辦名為「Spring Loaded」的特別發表會。

延長線用太久恐起火！ 8招避免危險用途

現代人生活倚賴電器設備，往往插頭不夠，都會多買延長線做使用。然而這些延長線經常買了就用到天荒地老，平時不會去察看狀況。但其實延長線使用是有其壽命的，如果放著不管，很可能會隱藏著災害的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。