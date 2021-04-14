微軟揭曉Surface Laptop 4 終於在13.5吋版本也加入AMD處理器選項

微軟宣布更新Surface Laptop 4，並且換上Intel第11代Core系列處理器，而此次則是連同13.5吋版本也能選擇AMD處理器規格。

相較先前僅在Surface Laptop 3的15吋版本額外提供AMD處理器，微軟在此次推出的Surface Laptop 4 13.5吋版本也增加AMD處理器選項，顯然是希望能讓使用者有更多選擇，並且依照個人需求客製化硬體規格。

不過，或許是因為近期處理器供貨短缺問題，微軟提供的AMD處理器並非採用Zen 3架構，而是較舊的Zen 2架構版本。

外型部分，Surface Laptop 4基本上與先前推出的Surface Laptop 3一樣，但是得利於Intel第11代Core系列處理器，使得電池續航力可達19小時，同時運算效能也因為搭載Xe顯示設計而有最高可達70%的成長幅度，只是依然未加入使用Thunderbolt連接埠設計，因此仍無法使用外接顯示卡配件。

微軟預計在4月15日先在美國、加拿大與日本等市場開放銷售Surface Laptop 4，建議售價則從999.99美元起跳，而入門款式則是採用AMD Ryzen 5處理器，最高可選擇Intel Core i7等級處理器。

配合推出Surface Laptop 4，微軟也同步推出新款耳機配件Surface Headphones 2+ for Business、兩款有線與無線耳機配件，以及針對居家遠距工作使用的視訊攝影機與小型會議系統。

Surface Headphones 2+ for Business可對應13階主動式聲音降噪、可透過內建8組麥克風陣列清楚收音，電池續航力最長可達18.5小時，即便用於會議討論的話也能對應約15小時使用時間，建議售價則是299.99美元。

另外推出的兩款耳機配件則區分無線與USB有線連接設計，但目前僅確認有限版本將以49.99美元價格銷售，無線版本則要等微軟後續公布。

而針對居家遠距工作使用的視訊攝影機與小型會議系統，則分別以69.99美元，以及99.99美元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》