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消息指稱蘋果打造結合鏡頭設計的新款Apple TV 以及可結合iPad使用的喇叭

聯合新聞網 / 楊又肇

不少消息指稱蘋果計畫更新Apple TV產品後，彭博新聞記者Mark Gurman取得消息指出，蘋果計畫推出兩款影音相關產品，其中一款可能與Apple TV有關，另一款則是可結合iPad使用的喇叭產品。

其中，與Apple TV有關的影音產品可能整合喇叭與視訊鏡頭設計，並且加入Apple TV應用功能，聽起來像是可讓電視加入更多智慧功能，並且能配合Apple TV提供App擴充特性使用更多功能。

而另一款裝置則是可結合iPad使用的喇叭裝置，有點像是其他品牌推出具備螢幕的智慧喇叭，同時喇叭底座可加入可自動追蹤使用者所在方位的轉向機構。同時，採用可結合iPad使用特性，顯然也是為了增加更多iPad使用模式，因此有可能藉由新款iPad背面的Smart Connector吸附連接，但不確定此款喇叭在iPad未連接情況下是否能單獨運作。

不過，這兩款裝置是否會成為蘋果正式產品，目前還無法確定，而先前有不少消息則是指稱蘋果準備推出新款Apple TV裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad 蘋果 Apple TV

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