蘋果4/20舉辦特別發表活動「Spring Loaded」！可能揭曉新款iPad產品

不久前才由英文版Siri透露蘋果將在4月20日於加州總部Apple Park舉辦特別活動後，蘋果隨後也證實將在美國西岸時間4月20日上午10點 (台灣時間4月21日凌晨1點)舉辦名為「Spring Loaded」的特別發表會。

從「Spring Loaded」字面意思猜測，或許代表此次發表會將有不少新品公布，同時以手繪蘋果圖樣猜測的話，有可能與Apple Pencil相關，因此發表新品應該會包含iPad機種，另外也預期會更新多款對應春季的保護殼、錶帶等配件產品。

此次發表會雖然也是在Apple Park舉辦，但依然會以線上形式呈現。

而從先前傳聞來看，蘋果此次發表會重點應該會放在新款iPad Pro系列，其中有可能換上與M1處理器相等效能的硬體設計，同時也會加入Mini LED顯示面板。不過，從目前面板供貨短缺情況來看，蘋果或許只會在特定機種採用Mini LED面板設計。

至於其他設計部分，新款iPad Pro系列應該還是會維持11吋與12.9吋兩種規格，但可能會在相機功能作強化，同時也預期會釋出新版ARKit應用功能。

另一方面，蘋果也可能同步更新標準iPad機種，而iPad mini部分預期會在相同機身內採用更大顯示面積設計，有可能也會換上新款Apple Pencil，並且可透過磁吸方式固定在機身側面。

而先前有不少傳聞的Apple Tag (或AirTag)定位標籤配件是否也會同步亮相，而新款Apple TV裝置與可搭配iPad使用的喇叭配件是不是也有機會亮相，目前都還無法確認。

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