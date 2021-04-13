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Sony在台引進SL-M系列強固型SSD IP67防水、可承受6000公斤壓力

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony在2019年針對攝影專業人員戶外等環境存放資料需求推出的SL-M與SL-C兩款強固型外接SSD儲存裝置，其中SL-M款式已經由Sony引進台灣，並且提供500GB、1TB、2TB三款容量。

Sony說明此款SSD產品可對應9英呎 (約2.75公尺)垂直高度摔落防護，並且可在3英呎 (約0.9公尺)水深下浸泡，另外也能承受6000公斤重的壓力，以及2000公斤重的彎曲力道。

SSD則採用一體成形的鋁質外殼設計，並且搭載IP67等級防水規格，可藉由防水蓋確保USB-C連接埠不受潮溼影響使用。另外，Sony也在包裝內提供可作為識別的貼紙，以及提供防震使用的橡膠環配件，讓使用者可以方便將SSD逐一編號作為識別。

此次引進台灣市場的SL-M系列著重存取效能表現，在資料讀寫速度可達每秒1000MB，並且支援AES 256硬體加密技術及雙重密碼防護機制，藉此確保資料防護效果。

建議售價方面500GB版本將以新台幣5080元價格銷售，1TB版本建議售價為新台幣7680元，而2TB版本售價則是新台幣17980元，預計從即日起開放全台Sony Store直營店銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony SSD

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