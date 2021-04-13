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NVIDIA針對工作站需求推出新款專業繪圖卡 第二季前陸續現身

聯合新聞網 / 楊又肇

此次GTC 2021期間，NVIDIA分別宣布推出對應桌上型工作站使用的RTX A4000與RTX A5000兩款專業繪圖卡，以及對應行動工作站使用的RTX A2000、RTX A3000、RTX A4000與RTX A5000行動版GPU，並且加入支援Max-Q設計與RTX即時光影追跡效果。此外，針對數據中心應用需求，則是分別推出A10與A16 GPU，前者相比前一代版本可在虛擬運算效能提升2.5倍，而後者則可在虛擬化桌面應用佈署提高2倍使用密度，並且讓建置成本進一步降低。

此次推出的專業繪圖卡產品依然基於去年揭曉的Ampere顯示架構，其中RTX A4000將顯示記憶體增加至16GB，RTX A5000搭配的顯示記憶體則達24GB，兩者均採用支援ECC校正的GDDR6記憶體規格，而RTX A5000更可透過NVLink技術串接兩組GPU，讓顯示記憶體可擴展至48GB容量。

▲RTX A5000
▲RTX A5000

▲RTX A4000
▲RTX A4000

A16則是以4組Ampere顯示架構GPU構成，而每組GPU均對應16GB顯示記憶體，因此總計對應64GB容量，而A10則是對應24GB容量記憶體配置。

▲A16
▲A16

至於連接埠則均對應PCIe 4.0，藉此對應更高資料傳輸效率，同時也能讓虛擬化作業、人工智慧推論運算效率提升。

而在行動工作站採用版本，除了對應效能與電力平衡使用的Max-Q設計，同時也支援可依照運算需求提升效能的Dynamic Boost 2.0技術，或是對應更長電力使用時間的WhisperMode 2.0，另外也同樣支援Resizable BAR與DLSS技術，至於對應行動工作站設計的GPU最高可支援使用16GB記憶體。

另外，針對行動工作站使用需求，NVIDIA此次也宣布推出以Turing顯示架構為基礎打造的T1200與T600 GPU，藉此對應更多行動工作站設計需求，兩者均配置4GB顯示記憶體，同樣採PCIe 4.0連接埠設計。

此次公布的RTX A4000與RTX A5000預計會在4月下旬於全球市場推出，而搭載RTX A2000、RTX A3000、RTX A4000與RTX A5000行動版GPU的行動工作站裝置，預計會在今年第二季內陸續推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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