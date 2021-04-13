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延長線用太久恐起火！ 8招避免危險用途

聯合新聞網 / 綜合報導
現代生活少不了延長線。然而延長線如果使用不當，可能會造成過熱甚至火警等災害。圖片來源／ingimage
現代生活少不了延長線。然而延長線如果使用不當，可能會造成過熱甚至火警等災害。圖片來源／ingimage

現代人生活倚賴電器設備，往往插頭不夠，都會多買延長線做使用。然而這些延長線經常買了就用到天荒地老，平時不會去察看狀況。但其實延長線使用是有其壽命的，如果放著不管，很可能會隱藏著災害的風險。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，媒體訪問「日本配線器具工業會」延長線的相關安全使用方式。業者表示，一般延長線在販售後大約三到五年，就容易產生變熱、變焦、短路及插座彎曲等現象。因此建議延長線在使用三到五年後就該進行更換。

如果延長線在受損情況下卻繼續使用，那麼在電線短路時，噴出的火花很可能會沾到易燃物，進一步引發火勢。而過熱的器材，也會造成觸摸者的燒燙傷。要檢查延長線的狀態是否良好，可參考以下六種方法：

1.延長線本身、接線板、插頭是否過熱。如果有過熱現象，很可能是超載，或者是延長線內部異常。

2.移動延長線時，正插著使用的電器會斷電或一閃一閃的。這代表延長線內部線路可能已經受損、斷線，

3.插著的插頭會不會晃。會晃表示接線板已有損壞。

4.插頭變焦甚至溶解。

5.插座或電線外殼是否受損。如果有受損，將會讓電材部分暴露在外。

6.插頭是否彎曲。

而關於延長線的設置，則有以下八點建議：

1.不要放在地毯、墊子等物品上。也不要用釘子釘在特定地方。因為釘子很可能會破壞延長線內部，造成異常發熱、燒毀現象。

2.不要夾延長線或電線。否則破壞器材外殼，很可能造成觸電。特別是跨房間的延長線需要多注意。

3.不要硬拉延長線，特別是在拔除插頭時直接拉掉。如果造成器材受損，更可能會造成異常發熱，甚至引發火災

4.不要在電線綑綁成一圈的狀態下使用，會引發過熱及後續災害。

5.別在高溫的場所使用。電線很可能會因高溫溶解，造成電材裸露。

6.不要過載使用，否則會引發高溫等災害。

7.不要把延長線插在延長線上，否則容易過載，進而引發災害。同時像是冷氣等高功率機械，絕對不可以插在延長線上使用。

8.不要讓延長線碰水，或在手濕的狀態下觸摸。前者會降低延長線絕緣能力引發火苗，後者會讓使用者觸電。

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