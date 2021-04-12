Pixel Watch來了！爆料者曝實機圖：最快10月登場

Google首款智慧手錶有望在今年登場！爆料人Jon Prosser獲得Google智慧手錶Pixel Watch的實機照片，繪製一系列的渲染圖，公開該款智慧手錶樣貌，可見實機造型精簡，還提供20幾種錶帶可選擇，預計將於今年10月發表會登場。

根據《新浪科技》報導，海外知名爆料者Jon Prosser、Renders Bylan近日繪製Google智慧手錶Pixel Watch的最新渲染圖，該款產品為圓形錶面設計，採用弧邊玻璃錶盤，右側具有類似於傳統錶盤的旋鈕。

爆料者指出，這款手錶本體採用鋁合金製作，外觀十分簡潔，錶帶為橡膠材質，有機會在今年10月的發表會上登場。另手錶將搭載高通專為智能手錶研發的Wear 4100處理器，配備谷歌Wear OS系統。

報導指出，谷歌計劃製造Pixel Watch的傳言早在2016年便有曝光。2019年谷歌發布可穿戴設備招聘崗位，預示該公司智能手錶等產品的研發即將開啟。但外媒表示，全球芯片短缺的狀況有可能影響到智能手錶產品的發布。