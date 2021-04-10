LED燈壽命持久又照得亮 裝這些地方卻會折壽

換燈泡雖然不是一件難事，但是對一般人而言，還是希望燈泡可以用得越久越好。近來就有日本媒體指出，如果將LED燈泡裝置在不適當的地方，很可能會造成燈泡的壽命縮減。

根據日本媒體「PHILE WEB」報導，如今因為發光的效率更好，市面上的LED燈泡已經大量取代傳統燈泡。而且LED除了光線更亮之外，壽命長也是特點之一。當然在安裝工事上，LED燈泡也與傳統燈泡幾乎無異，無論是誰都能輕鬆裝好。

不過雖然壽命長、好安裝，但某些不當的安裝情形，很可能會折損LED燈泡的壽命。媒體指出，LED燈泡的構造，大致可分為電源部分和發光部分。而在通電亮燈的時候，其實發光的部分並不容易產生熱源，熱氣反而是會聚集在電源部分。

因此，如果把LED燈泡設置在如浴室之類潮濕的場所，特別是有用燈罩罩住的情況下，很可能會造成LED電源部分難以散熱，讓燈泡漸漸受損，進而影響壽命。另外如果以嵌入在天花板的「崁燈」形式使用，也很容易因為建築使用隔熱材質的關係，造成熱氣不易散出。

報導指出，如果非得在這些地方設置，那絕對無法兼顧到LED燈泡壽命的。因此比起考慮如何才能讓LED燈泡散熱，不如找尋其他適合的光源安裝，才不會得不償失。