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打蚊子被Apple Watch警告？ 他PO照網歪樓笑：快急救

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，自己打蚊子時，竟被智慧手錶判斷「跌得很嚴重」，讓他哭笑不得。 圖擷自facebook
一名網友分享，自己打蚊子時，竟被智慧手錶判斷「跌得很嚴重」，讓他哭笑不得。 圖擷自facebook

隨著科技進步，智慧手錶成為不少人的必備單品之一，除了能方便接收訊息，還可以隨時記錄身體的心率狀況，甚至不慎跌倒時也會自動偵測，必要時發出緊急通知。不過一名網友分享，自己配戴智慧手錶打蚊子時，竟瞬間發出警示，讓他感到好氣又好笑。

一名網友在「爆廢1公社」發出一張照片，畫面中原PO手戴智慧手錶「Apple Watch」，其中錶上顯示「看起來您跌得很嚴重」，並詢問用戶是否需撥打緊急求救電話，然而，原PO無奈說道，自己只是打了一隻蚊子而已，苦笑直呼「什麼我跌倒很嚴重」。

該文一出，引來不少網友熱議，許多人笑回「請儘速急救蚊子」、「他應該是在問蚊子啦」；也有人透露「上次遇到三寶，錘了兩下方向盤，它也說我跌的很嚴重」、「我之前戴Apple Watch飆車，他也說跌倒得很嚴重」、「之前我老爸在炒菜也被誤會」等，分享曾遇過的類似狀況；還有網友笑說，自己曾在開車時，被提醒「該站起來活動一下」，讓他實在哭笑不得。

而關於跌倒偵測功能，Apple官網註明，若用戶佩戴時偵測到嚴重跌倒，Apple Watch會發出警示聲和訊息，用戶可點選聯絡緊急服務，或是按下「我沒事」來關閉，若配戴者沒有動作長達一分鐘，手錶會自動撥打緊急電話；部分網友也指出「這功能在國外真的救了個獨居老人」、「不錯的功能，至少它很敏感」。

有網友分享，自己在開車時被提醒「起身活動一下」，讓他笑說「真的先別鬧」。圖擷自facebook
有網友分享，自己在開車時被提醒「起身活動一下」，讓他笑說「真的先別鬧」。圖擷自facebook

蚊子 Apple Watch

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