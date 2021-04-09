Google開放更多第三方應用加入Android Auto提供導航、車位尋找等功能
相較蘋果目前在旗下CarPlay汽車系統介面已經開放許多第三方應用服務加入，Google雖然允許旗下Android Auto使用第三方應用服務，但目前僅限制訊息與多媒體相關項目。不過，Google稍早確認將開放包含導航、停車相關項目，讓第三方應用服務也能在使用者開車過程提供便利功能。
依照Google公布內容，目前包含T map、Chargepoint、Sygic、PlugShare、TomTom AmiGO、2GIS、A Better Route Planner，以及Flitsmeister在內提供行程導航、尋找充電站，或是快速尋找合適停車位置的第三方應用服務，目前都能在Android Auto介面上使用。
而在Google開放此類項目之後，預期將會有更多第三方應用服務支援Android Auto，並且讓使用者能有更多選擇，畢竟不是每個人都習慣使用Google服務，同時也有部分地區反而是特定導航服務會更精準，不少使用者應該會有更習慣使用服務。
另外，加入更多可協助使用者找到充電站、停車場的服務，對於汽車使用者而言也會更加便利，同時也能讓更多服務能落實在真實使用需求上。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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