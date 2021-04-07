蘋果調整部分iPad、iPhone和Mac型號的舊換新價值
Apple 蘋果調整了旗下多款產品的舊換新價值，這是蘋果公司在 2021 年首次更改舊換新價格，而且價格調整包括 iPad、iPhone 和 Mac 等產品，其中有部分價格調高、也有幾款裝置被調低價格。
以 iPad 為例，這是調高價格的只有 iPad Pro，最高折抵價值調漲了 NT$ 2,400 元，來到 NT$ 12,600 元的高點；反觀 iPad、iPad Air、iPad mini 都被調降 NT$ 100 元，只剩 NT$ 4,500 元、NT$ 5,300 元、NT$ 4,100 元。
Mac 電腦系列的舊換新折抵價格也是漲跌互見，調整最高的是 iMac 從原本的折抵 NT$ 13,000 元，提升到 NT$ 16,000 元，而 MacBook Pro 也從原本的 NT$ 14,500 元漲價到 NT$ 16,000 元；不過，像是 Mac Pro、Mac mini 則是默默地被降價。
多數使用者在乎的 iPhone 手機舊換新折抵價值也有微調，台灣有調整的是 iPhone 8 Plus 和 iPhone SE (第 1 代)，分別調漲 NT$ 200 元和 NT$ 100 元。
不過，美國的部分有漲價的還包括 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone 6S Plus 等機型，分別調漲 5 美元至 20 美元左右，但是這些機型在台灣都維持原價格。
另外，Apple Watch 也有調整，從 Apple Watch Series 5 到 Apple Watch Series 2 全部調降舊換新價格，像是 Apple Watch Series 5 從原本的 NT$ 4,900 元調降成如今的 NT$ 4,300 元，Apple Watch Series 4 調降 NT$ 800 元才變成現在的 NT$ 2,400 元，Apple Watch Series 3 也降價了 NT$ 500 元成為 NT$ 1,500 元，Apple Watch Series 2 雖然只少了 NT$ 100 元，但回收價已經跌破千元、只有 NT$ 900元，唯有 Apple Watch Series 1 繼續維持價格。
不過，儘管 Apple 蘋果官網舊換新的價格公開透明寫得很清楚，但是需要注意的是，官網寫的都是折抵最高價值，實際進行舊換新折抵的話，會因為手機刮痕、更換…等多種原因導致價值產生折扣，導致舊換新價值與原本期望的最高價值相差甚遠。
圖片及資料來源：MacRumors、Apple、Wayback Machine
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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