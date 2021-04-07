Apple M1 Mac傳出可自行升級RAM和SSD容量？但這並不簡單

Apple 蘋果在 2020 年底推出三款搭載 Apple M1 處理器的 Mac，但在 iFixit 拆機後發現新款 Mac 的 RAM 記憶體和 SSD 硬碟都是焊接在主機板上，所以使用者無法自行擴充容量或升級。然而真的是這樣嗎？

近日中國科技媒體《充電頭》報導，中國廣州楊長順手機維修培訓中心的培訓工程師成功破解 M1 處理器，還能自行將記憶體升級成 16GB 容量、SSD 硬碟容量擴充為 1TB。

圖片及資料來源：chongdiantou 充電頭、9to5Mac、MacRumors

照片紅色框框內是 Apple M1 晶片，右側是兩片 RAM 記憶體，由於處理器晶片與記憶體整合在一起，基本上想自行升級記憶體的機率是 0。

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然而中國這位工程師卻成功地將 RAM 記憶體拆下，並改裝成 16GB RAM。

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除了 RAM 記憶體成功升級之外，工程師也將電腦裡的硬碟容量擴充到 1TB。

不過，把 RAM 和硬碟拆開改裝，也代表 Apple 保固失效；但除了失去保固之外，安裝上新的 RAM 和硬碟之後，能不能順利運作，新裝的硬體持久性、可靠度如何？即便都能運作，還要考慮到 Apple 蘋果 macOS 作業系統是否會偵測並歸類成非官方硬體，未來 macOS 軟體更新後能否繼續使用。

以上問題，都是自行改裝之後可能會碰到的麻煩事，但如果將這些麻煩是拋開不談的話，這位工程師能破解 Apple M1 處理器晶片並成功升級 RAM 記憶體和硬體儲存空間，已經算是創舉，打破了 M1 Mac 無法自行升級的現況了。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》