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Apple M1 Mac傳出可自行升級RAM和SSD容量？但這並不簡單

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：chongdiantou 充電頭、9to5Mac、MacRumors
圖片及資料來源：chongdiantou 充電頭、9to5Mac、MacRumors

Apple 蘋果在 2020 年底推出三款搭載 Apple M1 處理器的 Mac，但在 iFixit 拆機後發現新款 Mac 的 RAM 記憶體SSD 硬碟都是焊接在主機板上，所以使用者無法自行擴充容量或升級。然而真的是這樣嗎？

近日中國科技媒體《充電頭》報導，中國廣州楊長順手機維修培訓中心的培訓工程師成功破解 M1 處理器，還能自行將記憶體升級成 16GB 容量、SSD 硬碟容量擴充為 1TB。

圖片及資料來源：chongdiantou 充電頭、9to5Mac、MacRumors
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照片紅色框框內是 Apple M1 晶片，右側是兩片 RAM 記憶體，由於處理器晶片與記憶體整合在一起，基本上想自行升級記憶體的機率是 0。

圖片及資料來源：chongdiantou 充電頭、9to5Mac、MacRumors
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然而中國這位工程師卻成功地將 RAM 記憶體拆下，並改裝成 16GB RAM。

圖片及資料來源：chongdiantou 充電頭、9to5Mac、MacRumors
圖片及資料來源：chongdiantou 充電頭、9to5Mac、MacRumors

除了 RAM 記憶體成功升級之外，工程師也將電腦裡的硬碟容量擴充到 1TB。

不過，把 RAM 和硬碟拆開改裝，也代表 Apple 保固失效；但除了失去保固之外，安裝上新的 RAM 和硬碟之後，能不能順利運作，新裝的硬體持久性、可靠度如何？即便都能運作，還要考慮到 Apple 蘋果 macOS 作業系統是否會偵測並歸類成非官方硬體，未來 macOS 軟體更新後能否繼續使用。

以上問題，都是自行改裝之後可能會碰到的麻煩事，但如果將這些麻煩是拋開不談的話，這位工程師能破解 Apple M1 處理器晶片並成功升級 RAM 記憶體和硬體儲存空間，已經算是創舉，打破了 M1 Mac 無法自行升級的現況了。

圖片及資料來源：chongdiantou 充電頭9to5MacMacRumors

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

MacBook Apple Silicon 記憶體 SSD 蘋果

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