Facebook證實Oculus Rift S「賣完不再供貨」！將以Quest系列發展為重

由於後來推出能以獨立形式運作的Oculus Quest，甚至更新款Oculus Quest 2更支援透過Oculus Link與PC連接，可當作Oculus Rift裝置般使用，因此也讓Facebook開始考量現有Oculus Rift S產品是否繼續。而在對外說明中，Facebook透露目前市售的Oculus Rift S一旦銷售完畢，未來將不會再繼續供貨。

而這樣調整，更顯示未來Facebook將會以Oculus Quest系列產品作更新，畢竟以實際市場銷售數據來看，Oculus Quest系列產品銷售數量確實比Oculus Rift系列更加顯著，甚至可以讓使用者同時滿足獨立運作，以及搭配PC連接使用需求。

當然，在Oculus Quest系列產品未來也預期也會繼續加入支援Oculus Link使用模式，讓使用者能搭配PC運算使用更清晰的虛擬實境內容，因此也不能說Facebook將放棄PC市場的虛擬實境應用發展。

但在Facebook確定不再繼續提供Oculus Rift系列裝置，意味接下來在透過PC連接使用的虛擬實境應用，將會讓HTC VIVE有更大發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》