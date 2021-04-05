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華為也開始針對一般PC提供顯示器產品 但不具備智慧應用功能

聯合新聞網 / 楊又肇

過去推出多款大尺寸智慧顯示器之後，華為終於也推出對應一般電腦外接使用需求的顯示器產品，並且採用23.8吋螢幕規格。

不過，華為方面顯然並未在此款產品沿用大尺寸智慧顯示器設計，或是比照三星以Tizen作業系統打造的智慧顯示器作法，除了對應Full HD解析度與23.8吋IPS面板，並且支援72% NTSC色域顯示及1000:1的對比顯示效果，其他就只有對應178度視角、獲得德國萊茵TÜV Rheinland抗藍光認證，同時分別提供VGA與HDMI連接埠，並未包含目前更多PC使用的DisplayPort連接埠。

但即便如此，華為此款顯示器還是符合VESA設計規範，而腳座則採用一般方形設計，相對不佔桌面空間。以定位來看，顯然華為此款螢幕主要針對辦公室等工作環境使用打造。

建議售價部分，此款顯示器將先在英國地區以150英鎊銷售，之後也會在法國、德國等歐洲市場，以及馬來西亞、泰國與菲律賓等東南亞市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德國 馬來西亞

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