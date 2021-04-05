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星巴克與視障輔助服務Aira合作 讓視障者也能順利點杯想喝的咖啡

聯合新聞網 / 楊又肇

星巴克視障輔助服務Aira進行合作，讓美國及加拿大境內使用者能透過手機相機鏡頭拍攝，並且由遠端客服人員協助指示避開店內障礙物，同時順利到櫃台點餐。

Aira的運作原理很簡單，就是透過手機連網與Aira線上客服人員建立聯繫，並且透過手機相機拍攝前方影像，讓客服人員協助觀看前方是否有障礙物、如何正確走到目的地，或是協助點餐、挑選商品等。

星巴克結合Aira此項服務，便是希望協助視障者能順利享用星巴克咖啡及其他餐點，同時也能藉由此向服務合作落實社會關懷。

除了與星巴克合作，成立於2014年的Aira最早也曾結合Google Glass，搭配美國電信業者AT&T寬頻網路服務提供即時遠端輔助服務，但後續則是透過目前眾人都有的智慧手機作為服務媒介，並且與美國連鎖藥局Walgreens、Lyft等業者合作，讓視障者能輕易選購所需藥品或日常用品，另外也能協助確認預約搭乘車輛所在位置，同時確認服務司機身分是否正確、追蹤搭車行程，以及確保下車地點正確等。

而Aira本身服務實際是採不同等級訂閱形式使用，以每月可提供協助服務時間計算，將從每月30分鐘、29美元價格起跳，而在每月120分鐘、99美元以上方案更可與他人共享服務時間，最主要是鎖定視障者有特定情況需要他人協助時提供服務，例如無法找到正確路口，同時附近也沒有其他人能幫忙，或是在家中找不到物品，甚至需要協助確認藥品標示等情況。

另一種服務方式，則是與星巴克等業者合作，相關服務費用則會由合作業者支付，讓視障者能免費透過Aira服務於店內進行消費，同時店家也能實現更多社會關懷。

類似服務，包含Be My Eyes也是採用相同方式，讓視障者可以透過手機連線、相機拍攝，並且由線上客服人員協助辨識前方影響，進而提供相關指示，甚至提供超過80種語言，讓視障者能更輕易使用此項服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

視障 星巴克 語言

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