在Twitter最佳推文品牌獎項贏過Skittles 微軟承諾將Xbox Series X造型冰箱量產銷售

微軟先前呼應玩家許願，並且向幾位知名YouTuber提供以Xbox Series X為造型的冰箱後，目前微軟也宣布將讓此項產品進入市場銷售。

之所以決定將此項產品量產化，起因於Xbox行銷部門總經理Aaron Greenberg日前在Twitter立旗表示，若微軟能在Twitter舉辦的「#BestOfTweets (最佳貼文)」品牌獎項贏過以彩虹糖聞名的Skittles，就會承諾讓原本僅以少數形式打造的Xbox Series X造型冰箱進入量產 (但會以小尺寸形式製作)。

而Xbox最終在票選結果中贏過Skittles，甚至過程中也超過眾人熟悉的Spotify、MTV，以及美國車輛保險業者The GEICO Gecko，至於Skittles則是一路贏過Oreo、溫蒂漢堡與亞馬遜的Alexa數位助理服務品牌，但最終則是被Xbox品牌超越。

在贏得獎項後，Aaron Greenberg隨後也宣布將會實現承諾，將使Xbox Series X造型冰箱進入量產，同時也透露將把第一台量產冰箱贈送給Skittles，並且表示Skittles從來不是市場上的敵人，而從今開始將會成為Xbox長久朋友。

不過，微軟方面尚未透露以小尺寸形式製作的Xbox Series X造型冰箱具體大小，以及預計上市時間與售價，但預期接下來將會進駐更多玩家家裡，而對於Xbox品牌行銷應該也能帶來不少加分。

You voted to see @Skittles and @Xbox in the championship. Now let’s settle it. Which brand deserves to be the first-ever #BestOfTweets Brand Bracket champion? 🌈 @Skittles VS 🎮 @Xbox Vote now! — Twitter Marketing (@TwitterMktg) April 1, 2021

Thanks to everyone who voted, this was down to the wire and thrilling to follow. Now that @Xbox won, we will move forward on our promise to make those Xbox Series X Mini Fridges. First one off the line will be filled with games & headed to our friends @Skittles of course! 💚🌈 https://t.co/xeeN8yLGV8 — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 2, 2021

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》