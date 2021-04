在Twitter最佳推文品牌獎項贏過Skittles 微軟承諾將Xbox Series X造型冰箱量產銷售

微軟先前呼應玩家許願,並且向幾位知名YouTuber提供以Xbox Series X為造型的冰箱後,目前微軟也宣布將讓此項產品進入市場銷售。

之所以決定將此項產品量產化,起因於Xbox行銷部門總經理Aaron Greenberg日前在Twitter立旗表示,若微軟能在Twitter舉辦的「#BestOfTweets (最佳貼文)」品牌獎項贏過以彩虹糖聞名的Skittles,就會承諾讓原本僅以少數形式打造的Xbox Series X造型冰箱進入量產 (但會以小尺寸形式製作)。

而Xbox最終在票選結果中贏過Skittles,甚至過程中也超過眾人熟悉的Spotify、MTV,以及美國車輛保險業者The GEICO Gecko,至於Skittles則是一路贏過Oreo、溫蒂漢堡與亞馬遜的Alexa數位助理服務品牌,但最終則是被Xbox品牌超越。

在贏得獎項後,Aaron Greenberg隨後也宣布將會實現承諾,將使Xbox Series X造型冰箱進入量產,同時也透露將把第一台量產冰箱贈送給Skittles,並且表示Skittles從來不是市場上的敵人,而從今開始將會成為Xbox長久朋友。

不過,微軟方面尚未透露以小尺寸形式製作的Xbox Series X造型冰箱具體大小,以及預計上市時間與售價,但預期接下來將會進駐更多玩家家裡,而對於Xbox品牌行銷應該也能帶來不少加分。

You voted to see @Skittles and @Xbox in the championship. Now let’s settle it.

Which brand deserves to be the first-ever #BestOfTweets Brand Bracket champion?

🌈 @Skittles

VS

🎮 @Xbox

Vote now!

— Twitter Marketing (@TwitterMktg) April 1, 2021