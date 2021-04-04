小米平板5將導入 與小米MIX Fold主螢幕相同介面設計
相關消息指稱，小米預計今年推出的小米平板5將會搭載Snapdragon 800系列處理器，同時也會另外推出Pro版本，操作介面甚至採用與小米MIX Fold主螢幕相同設計，意味可透過三指划動手勢呼叫PC操作介面，讓使用者能透過多視窗模式進行多工操作。
其中，小米平板5 Pro將會搭載Snapdragon 870處理器，意味標準版小米平板5最多採用相同處理器規格，或是搭載同樣今年推出的Snapdragon 860處理器。而未搭載Snapdragon 888處理器的原因，則可能與目前處理器供貨數量受限有關，因此先規劃給手機產品使用。
而在螢幕規格部分，小米平板5 Pro將搭載11吋、2K解析度LCD，對應120Hz畫面更新率，最高可對應144Hz規格，而觸控反應率則可達480Hz。另外則將搭載2000萬畫素與1300萬畫素相機鏡頭，並且採用側邊指紋解鎖識別身分，操作介面則會採用對應平板裝置的MIUI設計。
對應小米平板5的手寫筆將採用USB-C形式充電，外型則與蘋果Apple Pencil相似，但不確定是否支援無線充電。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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