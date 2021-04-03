Snap希望借助第三方業者 打造新款擴增實境眼鏡
在Facebook證實將打造擴增實境眼鏡，而蘋果也傳出準備推出擴增實境眼鏡裝置後，打造Snapchat服務、過去也曾推出多款可拍照眼鏡裝置的Snap，目前也似乎計畫打造新款智慧眼鏡裝置，預計加入擴增實境應用功能。
相較過往僅能以第一人稱視角拍攝短片的功能設計，Snap顯然這次希望融合更多擴增實境應用功能，並且能結合本身社群服務創造更有趣的互動體驗。
不過，跟Facebook、蘋果作法有些不同，Snap似乎計畫借助第三方業者技術，讓接下來預計推出的智慧眼鏡加入更多應用功能，而非自行投入研發。目前Snap尚未對外公布新款眼鏡細節，但預期將會加入更多擴增實境應用功能，同時也預期讓新款眼鏡變得更加實用。
Facebook日前已經透露將會在今年內推出第一款眼鏡裝置，但初期可能不會有太多顯著的擴增實境功能應用，將會在後續更新逐漸強化擴增實境使用體驗。
而蘋果方面則尚未證實是否投入智慧眼鏡裝置研發，但蘋果執行長Tim Cook卻始終透露對於擴增實境等技術應用感興趣。至於市場看法則認為蘋果所打造擴增實境裝置將會對應更穩定、擬真的虛實整合應用，同時也將改變傳統人機互動模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言