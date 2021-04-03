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Snap希望借助第三方業者 打造新款擴增實境眼鏡

聯合新聞網 / 楊又肇

在Facebook證實將打造擴增實境眼鏡，而蘋果也傳出準備推出擴增實境眼鏡裝置後，打造Snapchat服務、過去也曾推出多款可拍照眼鏡裝置的Snap，目前也似乎計畫打造新款智慧眼鏡裝置，預計加入擴增實境應用功能。

相較過往僅能以第一人稱視角拍攝短片的功能設計，Snap顯然這次希望融合更多擴增實境應用功能，並且能結合本身社群服務創造更有趣的互動體驗。

不過，跟Facebook、蘋果作法有些不同，Snap似乎計畫借助第三方業者技術，讓接下來預計推出的智慧眼鏡加入更多應用功能，而非自行投入研發。目前Snap尚未對外公布新款眼鏡細節，但預期將會加入更多擴增實境應用功能，同時也預期讓新款眼鏡變得更加實用。

Facebook日前已經透露將會在今年內推出第一款眼鏡裝置，但初期可能不會有太多顯著的擴增實境功能應用，將會在後續更新逐漸強化擴增實境使用體驗。

而蘋果方面則尚未證實是否投入智慧眼鏡裝置研發，但蘋果執行長Tim Cook卻始終透露對於擴增實境等技術應用感興趣。至於市場看法則認為蘋果所打造擴增實境裝置將會對應更穩定、擬真的虛實整合應用，同時也將改變傳統人機互動模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 Snapchat

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