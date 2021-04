Uber計畫加入擴增實境應用 讓使用者快速找到預約車輛

如同Google在Google Maps服務加入擴增實境技術,讓使用者能透過更直觀方式找到正確行進路線,或是在室內導航過程找到正確入口,Uber似乎也計畫在其服務App內加入擴增實境技術應用,讓使用者能更容易在車輛眾多地點順利找到預約車輛與服務司機。

依照Twitter用戶Steve Moser透露,近期在Uber iOS版本App內發現擴增實境應用相關描述,而Uber最早是在2019年提出相關技術專利,其中說明將可讓使用者透過手機顯示擴增實境畫面,配合相關提示在眾多車輛中找到預約車輛與司機。

而在相關描述中,擴增實境僅在戶外且處於行走情況下才能啟用,同時也包含要求使用者留意鄰近路況,其中也會使用手機GPS定位功能,藉此確認使用者所在位置。

對於預約上車地點可能會有眾多車輛,或是使用者必須前往特定上車地點的情況,藉由擴增實境方式指示使用者快速找到預約車輛、等候上車地點,顯然會是更直覺且方便的作法。

不過,目前還無法確認Uber是否會在新版服務App啟用此項功能。

