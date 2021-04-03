代號「Rocket Lake」 Intel第11代Core S系列桌機版處理器效能如何？

Intel在日前公布代號「Rocket Lake」的第11代Core S系列桌機版處理器，同時筆者當時也針對測試版本處理器盒裝內容做了介紹後，這次就以實際裝機測試確認效能表現差異。

此次測試使用處理器，分別是針對媒體提供測試的Core i9-11900K及Core i5-11600K，兩者均為工程樣品，因此實際執行效能數據可能會與市售版本有些差異，但理論上不會有太大差別。

主機板則採用華碩ROG Maximus XIII Hero遊戲等級主機板，並且搭配由金士頓提供、預計今年稍晚推出的HyperX Predator DDR4—5333MHz記憶體，顯示卡則搭配NVIDIA GeForce 3080 Founder Edition。

另外，機殼部分採用Antec P82 FLOW，搭配ID-COOLING一體式水冷ZOOMFLOW 360X，供電部分則採用Antec NE750G 750W 80 PLUS金牌電源供應器。

代號「Rocket Lake」的第11代Core S系列桌機版處理器

先簡單回顧一下代號「Rocket Lake」的第11代Core S系列桌機版處理器主要特色，其中包含總計推出19款規格，從Core i5、Core i7到Core i9都是採用全新Cypress Cove核心架構，分別是結合10nm設計的Ice Lake核心架構，以及目前已經用於代號Tiger Lake、第11代Core系列筆電處理器的Xe顯示設計，並且原生對應PCIe 4.0連接埠，至於Core i3系列與Pentium、Celeron系列，則是以代號Comet Lake的第10代Core系列處理器更新。

新款處理器依然是以Intel多次精進的14nm製程製作，並且相容既有LGA1200針腳設計，因此依然可用於先前推出的400系列晶片組主機板，但Intel推薦搭配新款500系列晶片組主機板，另外也能藉由強化後的超頻工具與功能設計，藉此確保第11代Core S系列桌機處理器超頻彈性，以及效能調校等使用體驗。

▲Core i9-11900K及Core i5-11600K

其他則對應DDR4-3200MHz記憶體模組、可由處理器控制20組PCIe 4.0連接埠，另外也對應DisplayPort 1.4a、HDMI 2.0b、DisplayPort HBR3輸出規格，最高可對應3組4K260fps或2組5K@60fps畫面輸出，另外也支援USB 3.2 Gen 2×2，可對應20Gbps資料傳輸率。

軟體部分則加入Quick Sync Video功能，讓影片轉碼編譯流程能以硬體資源加速，同時也針對DL Boost人工智慧應用加入支援VNNI (Vector Neural Network Instructions)指令集，進而可提昇積層式類神經網路演算能力。

而連接部分則是原生加入支援Thunderbolt 4，並且藉由整合Intel Wireless-AX CNVi晶片組，藉此原生對應Wi-Fi 6E連接能力。

此次測試版本分別為Core i9-11900K及Core i5-11600K，其中型號以「K」為結尾，意味這兩款處理器均對應不鎖倍頻設計，意即可依照需求進行超頻。

華碩ROG Maximus XIII Hero遊戲等級主機板

此次採用Intel Z590晶片組的華碩ROG Maximus XIII Hero遊戲等級主機板部分，則是在供電部分維持華碩過往採用的14+2組相位Teamed供電架構設計，並且讓每組相位對應的供電金屬氧化物半導體場效電晶體 (VCC MOSFET)負載能力，可從原本提供的60安培電流提升至90安培，另外在EPS供電輸入部分也將原本的8 Pin+4 Pin設計改為兩組EPS 8 Pin規格。

▲華碩ROG Maximus XIII Hero遊戲等級主機板

▲主機板主要設計佈局

▲供電部分維持華碩過往採用的14+2組相位Teamed供電架構設計，並且讓每組相位對應的供電金屬氧化物半導體場效電晶體 (VCC MOSFET)負載能力，可從原本提供的60安培電流提升至90安培，另外在EPS供電輸入部分也將原本的8 Pin+4 Pin設計改為兩組EPS 8 Pin規格

▲相容既有LGA1200針腳設計

▲最高可對應5333MHz運作時脈規格記憶體

在主機板散熱設計部分，則是全面採用鋁材散熱板設計，並且加大整個覆蓋範圍，外觀則採用ROG品牌標誌搭配RGB燈效。

記憶體安裝方面最高可對應5333MHz，並且以Daisy Chain線路設計確保記憶體資料存取傳輸正確，並且減少訊號反射影響，同時也能配合處理器進行超頻。

藉由第11代Core S系列桌機處理器最多可支援20組PCIe 4.0連接埠通道的設計，ROG Maximus XIII Hero分別可對應一組PCIe 4.0x16、兩組PCIe 4.0x8，以及使用一組PCIe 4.0x8，搭配兩組PCIe 4.0x4。

而其餘四組PCIe 4.0連接埠通道則是分配給M.2插槽使用，同時在兩組PCIe 4.0x4分配中，更有一組可對應另一組M.2插槽使用。

▲對應一組PCIe 4.0x16、兩組PCIe 4.0x8，以及使用一組PCIe 4.0x8，搭配兩組PCIe 4.0x4

除了對應PCIe 4.0連接埠通道的M.2插槽設計，ROG Maximus XIII Hero還保留兩組PCIe 3.0 x4連接埠通道的M.2插槽設計，因此在主機板上最多可同時安裝四組對應M.2插槽設計的NVMe SSD，但兩組PCIe 3.0 x4連接埠通道的M.2插槽，其訊號會與內建SATA、PCIe連接埠共用，在安裝較多儲存元件時要留意是否造成訊號衝突。

主機板上也提供兩組對應40Gbps數據傳輸率的Thunderbolt 4，另外也可透過兩組USB 3.2 Gen 2連接埠，讓機殼提供較多前置連接埠時，可以更方便連接使用，但數據傳輸率則僅有20Gbps。

▲提供多元連接埠設計，方便擴充連接周邊配件

網路連接部分，ROG Maximus XIII Hero搭載兩組Intel I225-V 2.5Gb LAN有線網路連接孔，並且配置Intel Wi-Fi 6E AX210無線網路模組，配合隨盒附上天線配件，分別可對應6GHz頻段、160MHz頻寬的Wi-Fi 6E無線網路訊號傳輸數據，最高傳輸速率可達2.4Gbps，另外也內建藍牙5.2模組。

音效部分則分別採用Realtek ALC 4082 Codec晶片，以及ESS SABRE9018Q2C DAC放大晶片，搭配尼吉康 (Nichicon)日製音效電容與音效線路電路板分離屏蔽設計，讓聲音輸出、輸入訊噪比分別可達120 db及113 db，並且支援DTS Sound Unbound音效技術，同時也支援華碩Sonic Radar III聲音技術，更可透過Intel技術開啟發話、收聽時雙向人工智慧降噪效果。

金士頓HyperX Predator DDR4-5333MHz記憶體

雖然Intel Z590晶片組藉由DDR4-3200MHz記憶體模組即可運作，但在華碩ROG Maximus XIII Hero主機板設計中，最高可對應高達DDR4-5333MHz記憶體模組，因此這次筆者也向金士頓預先取得即將在今年稍晚推出的HyperX Predator DDR4—5333MHz記憶體搭配測試。

HyperX Predator DDR4-5333MHz記憶體同樣相容Intel XMP技術，並且對應AMD Ryzen處理器平台，單條記憶體模組提供8GB、16GB與32GB版本，配合8組記憶體模組插槽最多可支援256GB容量，運作時脈則從2666MHz起跳，最高可對應5333MHz，而記憶體模組同樣以散熱模組包覆，確保記憶體運作穩定。

▲由金士頓提供的HyperX Predator DDR4-5333MHz記憶體，預計會在今年稍晚推出

▲外型與現有HyperX Predator DDR4記憶體相同

▲同樣以散熱片包覆

▲識別貼紙明顯不同

兩款處理器執行效能比較

針對此次取得的Core i9-11900K及Core i5-11600K兩款處理器，分別以UL Benchmark提供的3DMark Professional Edition、PCMark 10 Professional Edition、VRMark Professional Edition，以及BAPCo提供的CrossMark 1.0.073 Pro進行主要數據測試，另外也藉由CINEBENCH R23分別針對處理器單核心及多核心效能進行測試。

其中，在BIOS設定部分全數採預設值，處理器與記憶體部分也未作超頻等調整，測試過程分別紀錄僅以處理器整合Xe顯示設計運作，以及搭配GeForce RTX 3080顯示卡運作的效能表現。

怎麼挑選比較好？

兩款處理器設計中，Core i9-11900K從前一代版本採10核心的設計改回8核心，因此與Core i7採相同核心數量，主要差異則在於最高時脈，以及是否支援Thermal Velocity Boost Technology，在散熱允許之下可讓處理器運作時脈對應單核5.3GHz、所有核心開啟情況下可達4.8GHz。

另外，配合目前支援Core i9等級處理器使用的Adaptive Boost Technology，更可讓Core i9-11900K處理器在多核心運作情況下，允許第三組核心至第八組核心將運作時脈最高提升至5.1GHz，但此模式下相對也會考驗系統散熱與供電表現。

對於將核心數量減少，Intel的說法表示主要還是著重於單一核心的運算表現，雖然多核心設計也很重要，但相比競爭對手還是更看重核心架構設計，同時也認為在目前消費市場使用需求中，實際上會同時用到8組核心的比例不高，尤其在遊戲執行需求，多半僅會用到4組核心，僅有特定需求才會用到6組核心以上數量。

即便是影像處理等需要多工運算情況，Intel也認為在Core i9-11900K採用新架構設計，就算核心數量減少2組，依然可以對應充裕的多工運算效能，搭配獨立顯示卡運算資源的話，則可實現更高運算表現。

而如果不諸求更高運算效能，或是不會使用Adaptive Boost Technology增加額外多核運算能力，甚至藉由Thermal Velocity Boost Technology提升單核運作時脈的話，其實選擇Core i7-11700K也是不錯選擇，雖然最高運作時脈少了一點，也無法額外提升單核或全核運作時脈，但價格卻相差約140美元。

至於此次同時測試的Core i5-11600K，實際上與Core i7-11700K主要差異在最高核心數量，以及快取記憶體容量不同，若主要是用於滿足遊戲遊玩需求的話，反而可以把處理器價差部分挪去選購較高階的獨立顯示卡，這樣的組合所對應遊戲運算效能也不錯。

▲Core i5-11600K處理器實際上可能會是相當實惠選擇

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》