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新款iMac預計在WWDC 2021期間亮相 新款iPad Pro最快4月內更新

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果日前已經確定將以線上形式舉辦今年度的WWDC 2021全球開發者大會，除了預計公布新款作業系統更新重點，不少看法也預期蘋果會選在此時公布新款Mac裝置，而新款iPad Pro則預期最快在4月期間就會更新。

去年確定將以自有Apple Silicon處理器取代Intel處理器，並且推出新款MacBook Air、13.3吋MacBook Pro，以及Mac mini之後，蘋果接下來預期將針對iMac機種進行升級，同時最快預期會選擇在WWDC 2021期間公布。

規格方面，新款iMac也將導入Arm架構設計的Apple Silicon處理器，有可能會以M1規格為基礎，同樣採用「8+4」組核心設計，並且導入16核心設計的GPU。而螢幕方面則預期會採用窄邊框設計，因此將使原本區分21.5吋與27吋的設計，分別對應23吋與31.5吋規格顯示面積，內部散熱系統也會重新設計。

而機身外型部分也有可能同步作調整，甚至可能增加更多配色選項，不再只有銀色選擇。另外，包含Magic Keyboard、Magic Mouse與Magic Trackpad也都有可能重新作設計。

新款iPad Pro預期同樣透過新聞稿方式公布更新消息

至於新款iPad Pro部分，則可能會提早在4月間以新聞稿形式公布更新消息，依然維持提供12.9吋與11吋規格，並且導入mini LED面板，處理器則會換上A14X Bionic，其運算效能預期將貼近M1處理器表現。

另外，原本採用的USB-C連接埠設計，將會加入Thunderbolt連接功能，對應更高傳輸速率與傳輸頻寬，並且支援外接顯示螢幕。至於相機部分則似乎沒有太大變化，一樣維持對應Face ID臉部識別解鎖的視訊鏡頭，以及搭載1200萬畫素廣角鏡頭與1000萬畫素超廣角鏡頭，另外也配置可對應識別景深資訊的LiDAR元件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iMac iPad Pro

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