蘋果新專利！將可透過吹氣方式與手機、手錶功能互動

相關專利顯示，蘋果未來有可能針對Apple Watch增加透過"吹氣"方式進行互動的操作功能。

依照美國商標與專利局日前批准蘋果使用的一項專利，將讓使用者能在單手使用裝置時，可以直接透過吹氣方式與裝置產生互動。

在此項專利描述中，蘋果表示通常使用行動裝置時，通常需要一隻手持握裝置，並且透過另一隻手操作。不過，當使用者僅能空出一隻手拿手機，或是看手錶時，此時在操作體驗就會受影響。

因此在專利中提到有上述情況時，透過吹氣方式即可與手機、手錶裝置進行互動。雖然聽起來很愚蠢，但如果直接對著手機或手錶吹氣即可接聽電話，或是將電話掛斷，似乎也相當便利。

而這樣的互動，或許也能讓蘋果創造不一樣的人機操作體驗，甚至能應用在更多App服務操作。只是要使用此項互動功能的話，顯然在硬體端也必須配合更新，或是直接透過麥克風感知使用者是否對著手機、手錶裝置吹氣。

目前還無法確認蘋果是否會將此項設計套用在未來產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》