Razer更新Kraken V3 X遊戲耳機 加入TriForce聲音單體、THX Spatial Audio音效

Razer在此次更新的Kraken V3 X遊戲耳機中，加入去年在新款BlackShark系列耳機採用的TriForce聲音驅動單體，並且維持40mm規格設計，另外也加入支援THX Spatial Audio音效，同樣也對應虛擬7.1聲道輸出表現。

外型部分，Kraken V3 X遊戲耳機幾乎與過往系列產品採相同設計，但在耳罩下緣做了調整，與過往推出的Kraken系列明顯不同，並且將耳機音量等控制介面配置在耳機左側耳罩，同時也配置以蛇管設計的心型HyperClear麥克風，提供可清楚收錄聲音功能。

而此次在耳罩設計部分，則是採用混合材質與海綿墊組合，配合耳機頭帶確保配戴時的穩定性，以及整體隔音感受，耳機整體重量則約在285公克左右，另外也支援Razer Chroma多彩燈光設計，聲音則是透過USB-A連接頭以數位音訊方式傳遞，而非3.5mm耳機線頭。

Kraken V3 X遊戲耳機將以69.99美元價格銷售，台灣地區售價則為新台幣2190元，目前已經透過Razer官網銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》