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維持傳統反光鏡結構、APS-C片幅 Pentax K-3 III將於日本市場推出

聯合新聞網 / 楊又肇

去年10月對外公布Pentax K-3 III機身設計後，Ricoh Image稍早確認此款維持傳統反光鏡設計的APS-C片幅數位單眼，將在4月26日於日本市場推出。

依照Ricoh Image說明，Pentax K-3 III機身將以27萬9800日圓價格銷售，ㄈ別推出傳統黑色與黑銀配色，另外也將推出額外包含專屬背帶、垂直手把、第二組電池的Premium Kit組合，將以31萬9800日圓價格銷售，並且提供長達3年產品保固。

相較多數相機廠商已經將主力移轉到無反全片幅機種，Pentax K-3 III是目前市場少數仍維持傳統反光鏡結構與APS-C片幅設計的相機。而設計團隊則強調回歸傳統單眼相機操作介面，並且提升操作便利性，同時也強調提供能與35mm全片幅機種拍攝畫質抗衡表現。

規格部分，Pentax K-3 III搭載2573萬畫素背照式無低通濾鏡的感光元件，規格則採用APS-C片幅設計，並且搭載PRIME V影像處理器，對應每秒12張連拍表現，開啟連續追焦則可對應每秒11張連拍，同時強調在新快門設計減少觸發振動與高達30萬次的快門使用壽命，另外也支援ISO 100-1600000的曝光度，以及加入5.5級機身五軸SR II防震設計。

至於用於Pentax K-3 III內的光學五稜鏡則可對應100%視野範圍與1.05倍放大率，亮度則比前一代Pentax K-3 II增加10%，SAVOX 13對焦系統則對應25點十字對焦，以及101點測距點設計，手動可選對焦點則達41點，配合使用f/2.8光圈鏡頭則可支援-4 EV值的暗部對焦

機身則採用防塵防滴設計的鎂合金材質打造，配置支援觸控的3.2吋機身螢幕，儲存媒介則對應雙SD記憶卡，但僅第一組卡槽支援UHS-II記憶卡規格，電池則採D-LI90P規格，最高約可對應800張連拍表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

反光鏡 數位單眼

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