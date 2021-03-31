除塵膠清AirPods釀慘劇 女大生求救文釣出一票苦主

自蘋果公司推出藍芽耳機後，僅管要價不斐，其方便性仍讓愈來愈多果迷更換使用。但也因其價格高昂，且入耳式耳機容易堆積髒汙，為延長耳機壽命，不少果迷會定期清潔耳機。不過近日有果迷發文哀號，使用不當物品清潔耳機，反教耳機一命嗚呼。

從女大生貼出的AirPods 2比對照，可明顯看出其中一支耳機的網罩內有明顯異物存在。據女大生描述，她以除塵膠清潔AirPods 2，疑似太過用力，使清潔膠黏在網罩內側無法清除，雖然耳機還能使用，但聲音悶悶的像被堵住，緊張發問「這樣還有救嗎」？

文章釣出不少苦主，紛紛表示自己也曾因類似原因造成耳機「堵住」，「原來我不孤單」、「壓太用力嗎？我之前也是壓太用力差點悲劇」、「苦主+1，直接買一耳換」、「苦主+1，問過各家維修，只能買新的了，沒有其他辦法。兩耳音量會不平均，只能去手機設定把聲音調整到兩耳平均，這是我目前唯一能繼續使用的方法」、「原po我跟你一樣，但我還在保固內，拿去Apple他直接幫我免費換一支新的」、「跟我一樣，我直接買PRO了，再把另一耳跟殼賣掉，不無小補」。

另也有人提出各種清除方式，其中以「用吸的」最多人提出，「用吸塵器吸」、「我記得之前國外網友有發問，官方好像是建議他吸出來，印象中是用嘴巴吸」、「剛剛很無聊，我真的用嘴巴爆吸，我的左耳就恢復正常了」。

過去在蘋果官方論壇上，有網友曾因兩耳音量不同發文提問，最後也是「用吸的」解決，台灣PTT iOS板上也曾有人以相同方法解決問題。不過這種方法仍有恐使器械進水及衛生疑慮，建議尋求專業維修人士處理。

根據蘋果官方公告的清潔耳機方式，是使用乾燥的棉花棒清理網罩，避免沾水，清潔機身和充電盒時，則可用微量清水或酒精擦拭，晾乾後再使用，同樣也需避免液體進入充電埠內。